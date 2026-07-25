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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

CHP’de beklenen kopuş yaşandı. 91 milletvekiliyle temsil edilecek Yeni Parti, AKP’nin ardından ikinci büyük parti konumuna gelirken, CHP ise 44 milletvekiliyle grubu bulunan partiler sıralamasında 5’inciliğe geriledi.

SADE PARTİNİN LOGOSU SADE

CHP’de bölünme dün gerçekleşti. Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP’den istifa etti. YENİ Parti’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi. Özel, YENİ Parti’nin kuruluş dilekçesini imzalarken “Vatana, millete hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Özgür Özel, X hesabının kapak fotoğrafını değiştirdi. Fotoğrafta Özgür Özel’in Yozgat’ta traktör kullanırken fotoğrafı yer alırken, sol tarafta Mustafa Kemal Atatürk’ün Atatürk Orman Çiftliği’ndeki fotoğrafı gözüküyor. Ayrıca kapak fotoğrafında YENİ Parti’nin logosuna da yer verildi. Logonun sadeliği de dikkat çekti.

TEMSİLDE YENİ SIRALAMA

Bu gelişmeyle CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü. Yeni dağılıma göre AKP 277 milletvekiliyle Meclis'teki en büyük grup olma konumunu korurken, YENİ Parti 91 milletvekiliyle ikinci büyük siyasi parti oldu. DEM 56, MHP 46, CHP 44, İYİ Parti 29 ve Yeni Yol Partisi 20 milletvekiliyle temsil edilecek. Böylece TBMM'de grubu bulunan siyasi parti sayısı 7'ye yükselirken, Meclis Genel Kurulu'nda da oturma düzeni değişecek ve henüz netleşmese de YENİ Parti'nin bir grup başkanı, üç grup başkanvekili; CHP'nin ise bir grup başkanı, iki grup başkanvekili olacak.

OY BİRLİĞİYLE GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Özgür Özel, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazını kıldı. Özgür Özel namaz sonrası, "Atatürk'ün önce İstanbul'un sonra İzmir'in işgaliyle artık tahammülü kalmadığını sanayları, resmi yetkilileri geride bırakıp kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemek üzere Anadolu'ya çıktığı o şanlı yürüyüşün sonunda da heyetiyle ve temsiliyle birlikte 23 Nisan 1920 günü cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz" dedi. Özgür Özel, buradan partililerle Birinci Meclis'e yürüdü. Daha sonra Anadolu Kulübü'nde partinin kurucular kurulu toplantısında, oy birliğiyle Özel genel başkan seçildi. Toplantıda PM ve YDK üyeleri de belirlendi.