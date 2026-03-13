Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Sivri biber 400 TL, fasulye 359 TL, domates 280 TL’ye çıktı. Bütün harcamalarında kısıntıya giden dar gelirli vatandaş da meyveyi, sebzeyi gram gram, tane tane alarak ay sonunu getirmeye çalışıyor

AÇLIK SINIRINDA HAYAT

Birleşik Kamu İş’in açıkladığı açlık sınırı 33 bin 963 lira. Asgari ücret şubatta dört kişilik bir ailenin sadece 25 günlük, 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı ise sadece 17 günlük beslenmesine yetiyor. Bu hesaba elektrik, su, kira, giyecek gibi kritik kalemler de dâhil değil. Marketlerde sivri biberin kilogram fiyatı 400 TL’ye kadar yükselirken, taze fasulye 359 TL’den satılıyor. Dolmalık biber 300 TL, patlıcan 270 TL, domates 280 TL ve salatalık 290 TL seviyesine kadar çıktı. Meyve fiyatları da hızla yükselirken elmanın kilosu 230 TL’yi bulmuş durumda.

MUTFAKTA YANGIN

Fiyatların bu seviyelere çıkmasıyla birlikte vatandaşın alışveriş alışkanlıkları da değişti. Daha önce kilo ile alınan sebze ve meyve artık tane ile alınmaya başladı. Birçok tüketici ise ürünleri almak yerine yalnızca fiyat etiketlerine bakarak marketten ayrılıyor. Vatandaşlar mutfaktaki yangının her geçen gün büyüdüğünü belirterek, “Eskiden file file aldığımız ürünleri şimdi tane tane alıyoruz. Bazı ürünleri ise artık tamamen hayatımızdan çıkardık. Mecburen kesemize göre hareket etmek zorunda kalıyoruz” diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getiriyor.

BİZİ DÜŞÜNEN YOK

Markette bir vatandaş, “Geldim fiyatları gördüm, istediklerimi alamadan gidiyorum” derken, bir emekli, “Savaş var diye, bayram ikramiyemize bile zam vermediler. Ne yer, ne içeriz hiç düşünmüyorlar. Gram gram alışveriş yaparak hayatta kalmaya çalışıyoruz” diye dert yandı. Ekonomistler ise gıda fiyatlarındaki yükselişte üretim maliyetleri, enerji giderleri, nakliye ve tedarik zincirindeki sorunların etkili olduğuna dikkat çekerek, “İran savaşı ile birlikte fiyatlar giderek katlanacak” değerlendirmesinde bulunuyor.