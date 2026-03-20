Mutlulukta 174 ülke arasında 94’üncü olan Türkiye’de yaşanan tablo: Otogarlarda kalan insanlar, yemek yiyebilmek için gece yarısı yola çıkıp, yardım kuruluşu önünde uzun kuyruklar oluşturuyor

++++++++++++++++++++++++

Açlık sınırı altında yaşam

2026 Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı. Vatandaşların ekonomik durumu iyi olan ülkeler üst sıralarda yer alırken, asgari ücret ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığı Türkiye, 147 ülkenin yer aldığı listede 94’üncü sırada yer aldı. Türkiye’de mutluluğun ne halde olduğunu da derinleşen yoksulluk nedeniyle yardım kuruluşlarının önünde oluşan kuyruklar ortaya koyuyor. İzmir Basmane Hatuniye Yardım Derneği de Ramazan boyunca sahurda ve iftarda karnını doyurmak isteyenlerin akınına uğradı.

İnsanlar sokaklarda kalıyor

Dernek Başkanı Müjdat Çobanoğlu, “Bu yıl talep geçen yıllara göre çok arttı. Buraya gelen insanların çoğu sokakta kalan insanlar. Yaşlılık aylığı alıp ucuz bir otelde kalan insanlar geliyor. Çünkü paraları otele ancak yetiyor, yemeğini burada yemeye geliyorlar. Sahurdaki kalabalık, iftardaki kalabalığa yaklaştı. Otogar buraya çok uzak. Orada geceleyip sabah 05.00'te sahura gelenler olduğunu duyduk. Ortalama 800 insan burada karnı doyuyor. Bayramda da, yıl boyu da devam ediyoruz” dedi. Dernekte yemek yiyenler ise şunları söyledi:

Kadir Uğur isimli vatandaş: Buradaki insanların yüzde 90'ı emekli ama yetmiyor, yetiştiremiyor. Ev kirası olmuş 20 bin lira. Bu insanlar ne yapsın? Bizler garibanız, ekmeğe muhtacız. Benim dünyada Allah'tan gayrı kimsem yok. İktidar bize neye yardım etmiyor?

72 yaşındaki Kudret Yurttaş: Ben emekli değilim, olamadım. Çünkü bizi dolandırdılar, ortada bırakıldık. Otelde kalıyorum, çocuklar gelip parasını veriyor, birazda bana veriyorlar. Burada yemek yiyemezsem, daha da kötü duruma düşerim.

Onur Karakaya: Burada betonlarda yaşayan insanlar var. Devletin bu insanlara sahip çıkmasını istiyorum. Geçinecek paramız yok, hiç param yok. Devlet 2 ayda bir yardım parası veriyor. Onunla geçinmeye çalışıyorum. Yemeğimi de mecburen burada yiyorum.