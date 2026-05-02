Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Türkiye’nin birçok şehrinde, hatta İstanbul Kadıköy ve Kartal’da 1 Mayıs kutlamaları şenlik havasında geçerken, yine yasaklı bölge ilan edilen Taksim ve çevresinde ortalık karıştı, yüzlerce kişi gözaltına alındı

BARİKATLAR KURULDU

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde her yıl olduğu gibi yine İstanbul’un birçok bölgesi yasak bölge haline getirildi. İstanbul Valiliği’nin aldığı olağanüstü önlemlerle sabahın karanlığından itibaren onlarca cadde, bulvar, sokak ulaşıma kapatıldı. Mecidiyeköy, Şişli, Osmanbey, Taksim ve Beşiktaş çevresinde ulaşım barikatlara takıldı. Bölgeye insan getirebilir denilerek metro, metrobüs, finüküler seferleri durduruldu. İDO, Şehir Hatları ve deniz motorlarının Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşıması yasaklandı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Kentte bazı duraklarda durmak bile yasaklandı. Otoparklar boşaltıldı ve araç parklarına izin verilmedi. Abluka uygulanan Mecidiyeköy Meydanı'nda 1 Mayıs sloganları atarak yürüyüşe geçmek isteyen bir grup da polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polis, gruba biber gazıyla müdahale etti. Çok sayıda kişi gazdan etkilendi. Yüzlerce kişi de gözaltına alındı. Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyenlere de sert müdahale edildi. Aralarında sendikacıların da olduğu birçok kişi, gözaltına alınarak otobüslerle emniyete götürüldü.

DİĞER YERLERDE BAYRAM

Edirne’den Kars’a yurdun dört bir yanında ise yasaklar ve engellemeler olmayınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bayram havasına büründü. Millet meydanlara çocuklarıyla, aileleriyle geldi. Davullar çalındı, halaylar çekildi. Rengarenk görüntüler içinde daha güzel bir gelecek sloganları atıldı. Asgari ücretin artırılması, emekli maaşının insanca yaşanacak düzeye getirilmesi, sosyal hakların, sosyal güvencinin yükseltilmesi çağrıları yapıldı. Gösterilerde yasak ve polis müdahalesi olmayınca, hiçbir olay da yaşanmadı.

TURİSTLER VALİZLERİYLE YAĞMUR ALTINDA YÜRÜDÜ

Kapanan yollar nedeniyle Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı servisine binmek isteyen turistler, yağmur altında valizleriyle duraklara yürümek zorunda kaldı.