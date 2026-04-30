Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

En düşük emekli aylığının açlık sınırının 16 bin lira altında kaldığı bir dönemde, emekli vatandaş pazarda yerlere dökülmüş meyveyi, sebzeyi topluyor. İktidar iyileştirme bir yana, bayram ikramiyesini bile artırmayacağını açıklıyor

VATANDAŞ NASIL GEÇİNSİN!

Birleşik Kamu-İş’in araştırmasına göre, açlık sınırı 36 bin 313 lira. Açlık sınırı 28 bin 75 lira olan asgari ücretin 8 bin 238 lira, 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının ise 16 bin 313 lira üstüne çıktı. Gıdada enflasyon ise daha yılın ilk dört ayında yüzde 26,5’e ulaştı. Bir yıldaki artış da yüzde 58,2. Emeklinin yaşam savaşı verdiği bu ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Kurban Bayramı’nda da bayram ikramiyesinde artış yapmayacaklarını söyledi

BUNLAR SÜREKLİ YAŞANIYOR

Bu gelişmeler yaşanırken, dar gelirli vatandaşlar daha uygun fiyatla bir şeyler alabilme umuduyla semt pazarlarına akşam hava kararınca gidiyor. Çoğu yaşlılık aylığı ya da düşük emekli maaşı alan birçok kişi de çürüğe ayrılmış, yerlere dökülmüş meyve, sebzeyi topluyor. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bu manzara vicdanları yaralarken, bu durumun devamlı yaşandığını belirten pazarcı esnafı da bir kasa patatesin üzerine "bedava” yazarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

ALMAYA GÜCÜ YETMİYOR

İstanbul’un Şehremini semtinde kurulan Salı Pazarı’nda ise üstünde 60 lira yazan kıvırcık salatayı alamayan ihtiyar teyze, pazarcı esnafının, buruşmuş ve kararmış olması nedeniyle kenara koyduğu sebzenin dış kabuklarını almak için izin istemesi yürekleri burkan bir başka manzaraydı. İhtiyar teyze, pazarcı esnafının izin vermesi üzerine sandığın içinden buruşmuş salata yapraklarını toplayıp aldı ve sofrasına koymak için evine götürdü.