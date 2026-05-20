Düşük maaş, alım gücü kalmayan bayram ikramiyesi ile ne yapacağını şaşıran bir emekli vatandaş, “Ne misafir gelsin, ne biz gidelim” derken, bir diğeri, “İstanbul Kart’ımız olmasa, evden dahi dışarı çıkamıyoruz” sözleriyle dert yandı

EVDE OTURACAĞIZ

Bu bayramda özellikle emekli vatandaşlar, ne yapacağını kara kara düşünüyor. Eminönü'nde emekli vatandaşlar, bir yandan düşük maaşlara, diğer yandan eskiden kurbanlık alınabilen, bu dönemde 3-4 kilo et almaya ancak yeten bayram ikramiyesine isyan ederek, “Bu bayramda da evde oturmak zorunda kalacağız” diyor. İşte emeklilerin bayram planları:

* Ne misafir gelsin, ne biz gidelim. Kimse kimseyi kabul etmiyor; bir bardak çay için istenmiyor artık. Aldığımız 17 bin lira para; ver 6’sını faturalara, ondan sonra bir ay 10 bin lira harcamak zorundasın. Ekmek olmuş 20 lira. 78 yaşındayım gel çık işin içinden. Bayramda evde oturacağım; divanım var, divan otelde otururum artık.

* Bayram evde geçecek, bunu bilmeyen mi var? İstanbul Kart’ımız olmasa, evden dahi dışarı çıkamıyoruz. Geldik şurada bir hava alalım diye, gideceğiz eve yine... 4 bin lira ile ne yaparsın? Memlekete gidemiyoruz.

*Ne kurban kesebiliyoruz ne bayramı kutlayabiliyoruz. Anca torunlarımıza 200’er lira bayram harçlığı verebiliyoruz, o kadar. Onların bu para günlük harçlıkları bile değil. 4 bin lira bayram ikramiyesiyle ne olur ki? Eve kadar gidemedim zaten onunla. Anca 1-2 bir şey, market alışverişi, bitti... Bayramda nerede bir yerlere gitmek, ancak evimizde kalabiliriz.

* Hani en düşük maaş 20 olacak diyorlardı. Eşten emekliyim, 17 bin 800 maaş alıyorum, ne hazırlığı yapabilirim? Torunlarıma hediye bile alamadım.

*4 bin lira bizim elektrik paramız sadece. Ben emekli öğretmenim. Buna rağmen aldığım maaş bir işe yaramıyor. Hayata tutunmaya çalışıyoruz, başka türlüsü yalan.

* Emekli maaşları çok yetersiz, her şey pahalı malum; öyle düz bir bayram geçireceğiz. 4 bin liralık bayram ikramiyesi tabi ki yetmedi. Öncekine göre şimdi tamamen yetersiz. Torunlara biner lira versen bitti.