Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Hurmayı taneyle, sebze, meyveyi gramla alan vatandaş için Ramazan zor geçecek. Belediyelerin kurduğu iftar çadırları bu yıl da dar gelirliler için mecburi istikamet olacak

Sabah zenginler alıyor, hava kararınca biz

Ramazan ayı öncesinde alışveriş yapmak için pazara giden Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde birçok vatandaş semt pazarına fiyatların düşürüldüğü akşam üstü saatlerini tercih ediyor. Emekli bir vatandaş, "Biz ikindiden sonra geliyoruz. Hep yarı fiyatlı aldıklarım. Sürekli ikinci el alıyorum. Sabah zenginler alıyor, hali vakti yerinde olan" dedi. Bir başkası "Akşamüstü biraz uygun oluyor fiyatlar, bayağı düşüyor" derken, bir diğeri ise, "Emekliyim, her şeyi alamıyoruz, bütçemize uygun olanları alıyoruz. Akşamüstü genelde ucuzlama pozisyonu oluyor" diye konuştu.

Konya Bedesten Çarşısı’na giden vatandaşlar da fiyatlardan dert yandı. Bir vatandaş, "Daha cebime 20 bin lira emekli maaşı gelmeden her şeye zam koydular. Biz de insanız. Bizim ne eksiğimiz var o dört dörtlük yaşayan kişilerden?" dedi. Bir başkası, "Emekliler bir an evvel ölsün diye uğraşıyorlar. Allah da bize can veriyor yani, yaşıyoruz" diye konuştu. Bir başka emekli ise "Her şey çok pahalı. 1 kilo zeytin olmuş 400-500 lira, 1 kilo peynir 300 lira, 400 lira. Maaşa 2 bin lira zam yapmış. 2 bin liraya ne alırsın burada? Alınacak bir şey yok ki" ifadelerini kullandı.

SON 15 GÜNDE FİYATLAR KATLANDI

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan öncesi 15 günlük süreçte markette 41 ürünün 27'sinde fiyat artışı, 14'ünde fiyat azalışı görüldüğünü belirterek, "Markette fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 42,9 ile pırasa oldu. Pırasayı yüzde 32,1 ile marul, yüzde 27,4 ile kabak, yüzde 25,6 ile sivri biber izledi. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 9,6 ile yeşil mercimek oldu. Yeşil mercimeği yüzde 9 ile antepfıstığı, yüzde 8,3 ile nohut, yüzde 7,8 ile kuru soğan takip etti" dedi.

Bayraktar, "Geçen yıl ile bu yılın Ramazan ayı öncesindeki fiyatlara baktığımızda ise bu yıl markette 39 ürünün 32’sinde fiyat artışı, 7’sinde fiyat düşüşü gerçekleşti. Markette en fazla fiyat artışı yüzde 197,4 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 149,2 ile kabak, yüzde 117,1 ile fındık, yüzde 108,8 ile elma izledi. Markette fiyatı en çok düşen ürünler ise yüzde 41,9 ile kuru soğan, yüzde 31,9 ile kuru fasulye, yüzde 26,4 ile nohut ve yüzde 18,3 ile beyaz lahana oldu” diye konuştu.

+++++

Hurma tane ile satışta

İzmir’deki Kemeraltı Çarşısı’nda esnaflık yapan Şehmuz Saltık, vatandaşın artık en ucuz ürüne yöneldiğini söyledi. Saltık, “Mesela Kudüs hurması 700 lirayken, İran hurmaları 90 ile 150 lira arası. Kudüs’ten siftah etmiyoruz ama ucuz olanlardan bol bol satıyoruz. Hurmanın tanesi 20 lira. Kimsenin kilo ile alım gücü yok. O yüzden tane ile artık isteyen çok olduğu için artık tane fiyatı yazdık. Zaten alım gücü buradan belli oluyor. Bir kilo Antep fıstığı 1600 lira. 100 tane müşteri geliyorsa dükkana, 50’si fiyatlara bakıp geri gidiyor. Kimse fındık, fıstık, badem alamıyor. Bunu hangi emekli alabilir, hangi asgari ücretli alabilir?” diye konuştu.

Emekli Muzaffer Özbek ise "Alım gücü düştü. Çok zorlanıyorum. Nerede ucuz öyle alıyorum artık" şeklinde konuştu. Emekli Mustafa Pekşetil de "Sabah bir telefona kılıf aldım. Bir de film çektik, 300 lira. Bir yapıştırıcı aldım, 60 lira. Bir sigara aldım, 100 lira. Çay iki tane içtik, bir gevrek yedik gitti, 50 lira. Kızdan arabayı almaya, Gazemir'e gittim, geldim, 60 lira. Çerez, merez aldım 350 lira şimdi verdik yani binlik olduk" dedi. Tatlı üreticisi Okan Akkeç ise "Güllaç şu anda 500 lira, cevizli. Daha önce Antep fıstıklı yapıyorduk. Antep fıstıklı biraz maliyetleri yüksek olduğu için cevizliye geçtik” ifadelerini kullandı.