Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Türkiye’nin her ilinde, gelir düzeyi enflasyona yenik düştü. Emekli, asgari ücretlinin hayat standardı dibe vurdu. Pazar alışverişi seyirlik, yeni kıyafet almak lüks oldu. Eskilerin ‘bit pazarına nur yağdı’ dediği dönemi yaşıyoruz

DURUMLAR İÇLER ACISI

Piyasada her türlü mal var, ama satın alma gücü dibin dibine vurduğu için, pazarda, sebze meyveye gram ve tane ile ulaşabilen vatandaş, artık eskilerin ‘bit pazarına nur yağdı’ denen dönemi yaşıyor. Kıyafetlerini de ikinci el pazarında eski eşyalardan satın alıyor. Bir dönem orta direk eskilerini daha fakir kesime hayır için verirken, şimdi yoksulluk sınırında yaşadığı için ikinci el pazarında satışa çıkarıyor.

BU KADAR DA ZULÜM OLMAZ

Emekli Nevzat Aslan, “Biberin kilosu 150-200 lira, hiçbir şey alınmıyor. Emekliyiz, akşam gel buralara bak çöplerin içinde millet sebze topluyor. Bu kadar da zulüm olmaz”dedi. Müştehir Orkaya, “Fiyatlar hiç iyi değil. Durumumuz Allah’a kalmış. Bu durum düzelmez. 1 kilo patlıcan 60, 1 kilo biber 200, 1 kilo salatalık 60 lira. Böyle iş mi olur?” dedi.

DENETLEME YOK, PERİŞANIZ

Mehmet Sıddık ise pazardaki duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Ekonomimiz şu anda çok kötü. Mazot 80 liranın üstünde. Piyasalar altüst olmuş. 10-15 gün önce doğal gaz ve elektriğe zam geldi, insanlar perişan. Şero Abbas ise, “Piyasalar berbat, her gün zam geliyor. Sebze meyveyi ancak 500 gram alıyoruz. Domates 100, salatalık 110 lira. Bu gidişle düzelmez. Denetleme yok, serbest piyasada herkes istediği gibi fiyat koyuyor” diye konuştu.