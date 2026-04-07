Gelen yüzde 25 zammın ardından 4 kişilik bir ailenin en düşük ortalama elektrik gideri 744,7 liraya çıktı. Bunun 557,7 lirası ise dağıtım bedeli. Bu da özelleştirilen elektrik şirketlerinin millete yüklediği ağır fatura

FATURALAR GİDEREK AĞIRLAŞTI

Konutlarda elektrik ve doğal gaza yüzde 25 zam yapıldı. Zamlar açıklanır açıklanmaz da devreye sokuldu. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) da bu zammı detaylandırdı. EMO’ya göre, 4 kişilik bir ailenin en düşük asgari yaşam standardı için ödemesi gereken aylık elektrik faturası 595,8 TL’den 744,7 liraya yükseldi. Nisan 2026 itibarıyla faturanın yalnızca yüzde 15’i enerji bedelinden oluşurken, yüzde 75’e yakını dağıtım bedelinden oluşuyor. Böylece son 5 yılda enerji bedeli yüzde 24,5 artarken, dağıtım bedeli ise yüzde 880 oranında zam gördü.

SADECE 228 LİRA ÖDENECEKTİ

1 Nisan 2021 tarihinde 230 kWh tüketim için 183,4 TL ödeyen bir aile, Nisan 2026 itibarıyla yüzde 306’lık bir artışla karşı karşıya kaldı. Rakamlarla ifade edildiğinde; 2021 yılında dağıtım bedeli için 56,9 TL ödeyen bir hane, bugün aynı tüketim miktarı için 557,7 TL ödemek zorunda kalıyor. Eğer dağıtım bedeli de enerji bedeliyle aynı oranda artsaydı, vatandaşın ödeyeceği toplam fatura 744,7 TL yerine 228 TL seviyesinde kalacaktı. Milletin ödediği bu ağır faturanın sebebinin ise elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor

BUNUN ADI TAHSİLAT DÜZENİ

Elektrik ve doğal gaz zamlarının vatandaş için ağır yük getirdiğini belirten CHP’li Gülcan Kış da şunları söyledi: Millet bu zamların altında ezilecek. Elektriğe zam üretime zam demektir. Doğal gaza zam sanayiye zam demektir. Bu artışlar gıdadan kiraya kadar her kaleme yansır. Zaten gıda fiyatları ilk üç ayda yüzde 16 artmış durumda. Siz bu tabloya bir de enerji yükü ekliyorsunuz. Üretimi artıracak bir politika yok, enflasyonu düşürecek bir plan yok. Ama zam var, vergi var, yük var. Bu vatandaştan toplayarak ayakta duran bir tahsilat düzenidir.