67 AYDIR SÜREKLİ YÜKSELİYOR

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın "Halkın Enflasyonu" araştırmasını açıkladı. Buna göre, gıda fiyatlarında yaşanan aralıksız artış eğilimi aralık ayında da devam etti. Aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında artan gıda fiyatlarında, geçen yılın aralık ayına göre artış ise yüzde 44,5 olarak gerçekleşti. Gıda fiyatlarındaki aralıksız artış süresi de aralık ayıyla birlikte 67 aya çıktı. 2025 yılındaki ortalama gıda fiyatları 2024 yılındaki yıllık ortalama fiyatlara göre ise yüzde 54 oranında arttı.

SEPETİ DOLDURMAK ZORLAŞTI

Yıllık ortalama fiyatlar üzerinden hesaplandığında 2024 yılında bin liraya satın alınabilen bir gıda sepeti için vatandaşlar 2025 yılında ortalama bin 540 lira ödediler. Meyve fiyatlarının yüzde 10,2 oranında arttığı aralık ayında sebze fiyatlarında ise ortalama yüzde 6,1 oranında yükseliş yaşandı. Et ve balık grubu harcamalarında yüzde 4,7 oranında artış oldu. Tereyağı dışındaki yağ harcamaları ise önceki aya göre yüzde 1,4 oranında yükseldi. Bakliyat fiyatları da önceki aya göre yüzde 10,4 oranında yükseliş gösterdi.

ENFLASYON HESABINDA OYUN

TÜİK’in enflasyon hesabında gıdanın ağırlığının yüzde 25 olarak alındığını ancak asgari ücretli ve emekli için gıda fiyatlarının "temel enflasyon" niteliği taşıdığını vurgulayan Birleşik Kamu-İş, “TÜİK’e göre en zengin yüzde 20’lik kesim tüketim harcamalarının yüzde 12,8’ini, en yoksul yüzde 20’lik kesim ise yüzde 30’unu gıda için yapıyor. Maaşlarındaki artış gıda fiyatlarındaki artışı bile karşılamaya yetmeyen ücretlilerin alım gücü de gıda fiyatları karşısında bu sene yüzde 29,5 oranında eridi” açıklaması yaptı.