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Bir yıl içinde üçüncü okul saldırısı Turgutlu’da yaşandı. Bir çocuk 11 öğrenciyi av tüfeğiyle vurdu.

Eğitim-İş genel Başkanı Özbay, “Kaç okulun önünde silah patlaması, kaç çocuğun vurulması

gerekiyor ki milli Eğitim Bakanlığı, can güvenliğini asli sorumluluğu olarak görsün?” tepkisini gösterdi.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne silahlı saldırı düzenlendi. 2011 doğumlu 9. sınıf öğrencisi H.O, okula av tüfeğiyle geldi ve husumet yaşadığı öğrencilere ateş açtı. Saldırganın bir gün önce okulda ‘kız meselesi’ ve ‘akran zorbalığı’ nedeniyle bazı öğrencilerle kavga ettiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre olayda 11 öğrenci yaralanırken, öğrencilerden ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırgan çocuk yakalanırken, annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Siyasi partiler ve eğitimciler bir sene içinde yaşanan bu üçüncü okul saldırısından Milli Eğitim Bakanı’nı sorumlu tuttu.

SORUMLULUKTAN KAÇILDI

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Daha kaç öğretmenimizi, kaç öğrencimizi kaybedeceğiz? Kaç okulun önünde silah patlaması, kaç çocuğun vurulması gerekiyor ki Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin can güvenliğini asli sorumluluğu olarak görsün? Aylarca uyardık. Alanlara çıktık. Milli Eğitim Bakanlığının kapısına dayandık. ‘Okullar güvenli değil’ dedik. Binlerce yurttaşın imzasını Bakanlığa teslim ettik. Öğretmenlerimiz öldürüldüğünde haykırdık. Öğrencilerimiz şiddetin hedefi olduğunda haykırdık. Uyardık. Duymadınız. Anlattık. Görmezden geldiniz. Çözüm istedik. Sorumluluktan kaçtınız” dedi.

ÇOCUKLAR YAŞATILMALI

Kadem Özbay, şunları söyledi: Bugün yine bir okulun önünden silah sesleri yükseliyor. Sayın Yusuf Tekin; Sizin göreviniz yalnızca müfredat değiştirmek, yönetmelik yayımlamak, çocukların nasıl giyineceğiyle, hangi etkinliğe katılacağıyla uğraşmak değildir. O çocukları sağ salim okula ulaştırmak, öğretmenleri görevlerinin başında yaşatmak da sizin sorumluluğunuzdur. Çocukların psikososyal destekten yoksun bırakıldığı, rehberlik hizmetlerinin yetersiz kaldığı, şiddetin toplumsal hayatın her alanında sıradanlaştırıldığı, silaha erişimin bu kadar kolay olduğu bir ülkede okul duvarlarının çocuklarımızı tek başına koruması mümkün değildir.