Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Petrol fiyatlarındaki yükselişten toplumun hemen her kesimi payını alıyor. Gıda güvenliği alarm veriyor. Çiftçi üretimden uzaklaşırken, tüketici de alım gücündeki gerilemeden gıdaya ulaşamaz noktaya geldi.

Sebze fiyatları uçtu

Sebze-meyve üretimi ithalatla birlikte, gübre ve mazot fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra, su krizinin de kıskacına girdi. Savaştan dolayı, petrolün varil fiyatı 114 dolara dayandı ve döviz kuru hareketlerinde ciddi artışlar yaşandı. 27 Şubat’tan bu yana iç piyasada 70 lirayı aşan mazot ederiyle marketlerde yüzde 220’ye varan sebze fiyatlarındaki artıştan alım gücü hızla düşen emekli ve asgari ücretlinin gıdaya ulaşımı tehlikeye girdi.

Şoka dayanacak ülke az

Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle gübre fiyatlarındaki tırmanış, tarımda üretimi düşürecek. Bank of America çatışmanın küresel üre arzının yüzde 65-70’ini tehdit ettiğini, fiyatların ise hali hazırda yüzde 30-40 arttığını belirtiyor. FAO Başekonomisti Torero, “Çatışmanın birkaç hafta daha sürmesi halinde, temel tahıllar, yem, dolayısıyla süt ve et arzında düşüşe yol açacak. Bu tür bir şoka dayanıklı ülke sayısı çok az” uyarısında bulundu.

Pazar esnafının evi arabası gitti

Gıda fiyatlarındaki yükseliş satışları azaltınca pazarcı esnafını da hacizle yüz yüze getirdi. Üretim bölgesi Adana’da pazar esnafı İsmail Büyükevren sıkıntısını gözleri dolarak anlattı: " Zamlardan dolayı piyasa durdu. Ticaret yapamıyoruz, iş yapamıyoruz. Banka, arabamı haczetti. Evim vardı, evimi satmak zorunda kaldım. Şu an kiradayım, kiramı ödeyemiyorum. Ev sahibi çık diyor. Bunalım geçiriyorum.”