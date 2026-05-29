Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Enflasyonun yüzde 550 olduğu Venezuela ile Türkiye fakirlikte yarışıyor.

EŞİTSİZLİKTE YARIŞIYORUZ

Türkiye, gelir dağılımı eşitsizliğinde dünyadaki 130 ülke içerisinde 28. sırada Avrupa’da ise ilk sırada alıyor. Dünya Bankası verilerine göre Venezuela, 44.7 Gini endeks değeri ile gelir dağılımı eşitsizliğinde sıralamada 30. basamakta yer alıyor. Türkiye 28’nci, Venezuela 30’ncu sırada, gelir dağılımı eşitsizliğinde yarışan iki ülke pozisyonunda.

YARDIMA MUHTAÇLAR

yıllarca üretimde bulunarak emekliliğini kazanan Türkiye’deki 16 milyon emekli nüfus, uygulanan yanlış ekonomi politikaları ve siyaset anlayışı ile 20 bin lira emekli maaşıyla açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildi. Türkiye ile gelir eşitsizliğinde aynı çizgide olan Venezuela’da da emekliler sokakta gösteri yapıp, yardım kuruluşlarının gıda yardımıyla hayatta kalıyor.

GELİR DAĞILIMI BERBAT

iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, dünya nüfusunun yüzde 13,8’ini oluşturan gelişmiş ekonomiler küresel gelirin yaklaşık yüzde 40’ını alırken, Türkiye 0,44’lük Gini katsayısıyla gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler arasında yer alıyor. IMF’ye göre 43 gelişmiş ekonomi, küresel gelirin yüzde 39,6’sını alıyor. Dünya nüfusunun yüzde 86,1’ini barındıran gelişmekte olan ülkeler, gelirin yalnızca yüzde 60,1’ine sahip.