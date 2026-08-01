Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Muhalefet partileri ‘butlan tartışmaları’ arasında savrulurken, ardı arkası kesilmeyen operasyonlarla

belediye başkanları tutuklanıyor; evine ekmek götüremez hale gelen dar gelirliler ise sesini duyuramıyor.

GEL DE BU ORTAMDA YAŞA

Pazarlarda dar gelirli vatandaşların isyanı var. Emekli Halis Ziya Çelik, hayat pahalılığının kendilerini çaresiz bıraktığını belirterek, “Maaş yetmiyor. Bu iktidar bizi yedi, bitirdi. Bunlar gitmeden durumumuz düzelmez” dedi. Emekli Dursun Babacan da “Pazarda domates 100 lira, 125 lira. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Dar gelirli vatandaş zaten alışveriş yapamıyor. Emekliyiz, 23 bin lira maaş alıyoruz. Gel de bu ortamda yaşa” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞTA PARA YOK

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş da artan gıda fiyatlarından dert yandı. Özellikle soğan fiyatlarının

geçen yıllara göre daha fazla yükseldiğini söyleyen vatandaş, evde tencereyi kaynatmakta zorlandığını dile getirerek, “Emekliyi bu zor durumdan Allah kurtarsın” dedi. Emekli bir pazar esnafı ise, “Vatandaşta para yok. Satabilirsek satacağız, satamazsak elimizde kalacak. 23 bin liralık emekli maaşı geçinmeye yetmiyor” şeklinde konuştu.

GELİR DAĞILIMI ADİL OLMALI

Pazarcılık yapan bir başka vatandaş ise şunları söyledi: Orta direk canlanmadığı müddetçe ekonomi felç olur. Ekonominin değişmesi, düzelmesi lazım. Ekonomi düzelirse ülke düzelir. O zaman milletin de refah seviyesi yükselir. Refah seviyesi yükseldiği zaman ülke yükselir. Gelir seviyesinin yükselmesi, gelir dağılımının da adil olması gerekiyor. Adil olmadığı zaman bu iş olmaz. Her şey bir kişinin cebine girerse olmaz. Herkese pay düşmesi lazım.