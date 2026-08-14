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Merkez Bankası bir kez daha enflasyon tahminini yükseltti. Tutturulamayan hedeflerle emekli, memur

asgari ücretli düşük maaşa mahkûm edilirken, işletmeler krediye ulaşamıyor, işini çeviremiyor.

2 PUAN YÜKSELTİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü "Enflasyon Raporu" toplantısında TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon beklenti tahminlerini yükselttiklerini duyurdu. Buna göre, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26’dan yüzde 28’e yükseltildi. 2027 tahmini yüzde 15’te kaldı.

İkinci enflasyon raporunda petrol tahmini 89,4 dolar iken, üçüncü enflasyon raporunda bu beklenti 87,8 dolara düşürüldü. İkinci enflasyon raporunda gıda fiyatlarına yönelik olan tahmin yüzde 26,3 iken, üçüncü enflasyon raporunda gıda fiyatlarına ilişkin beklenti yüzde 28,5’e çıkarıldı. Banka yılın iki enflasyon raporu toplantısında da beklentileri yükseltmişti.

ZAMLAR GASP EDİLİYOR

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon raporunu değerlendirdi. Emir, “İktidar ve Merkez Bankası 2026 yılı enflasyon hedefine önce, ‘yüzde 16’ ile başladılar, tutmadı. Sonra ‘yüzde 26’ dediler, yine tutmadı. Bugün çıkıp yıl sonu tahminini yüzde 28’e çıkardıklarını açıklıyorlar. Kendi anketlerinde bile halkın enflasyon beklentisi yüzde 45’ken temmuzda memura yüzde 13 buçuk, emekliye yüzde 17,7 zammı reva gördüler. Mesele yanılmak değil, tutmayacağı baştan belli olan bu hayali hedefler üzerinden emeklinin, memurun, asgari ücretlinin zammını gasp etmektir” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ KEMER SIKIYOR

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da şunları söyledi: Başlangıçta açıklanan enflasyon hedefleri şaştı. Hiçbir hedefi tutturamadılar. Merkez Bankası’nın açıkladığı rakam yalnızca bir tahmin değil, vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığının da gerisinde kalıyor. Yüksek faiz, pahalı kredi, düşen alım gücü ve her gün değişen fiyatlarla vatandaş kemer sıkıyor. Esnaf işini çevirmekte, işletmeler finansmana ulaşmakta zorlanıyor. Vatandaş harcamalarını kısıyor, işletmeler krediye ulaşmakta zorlanıyor, ekonomi yavaşlıyor, buna rağmen ekonomi yönetimi kendi enflasyon hedeflerini tutturamıyor.