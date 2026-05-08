Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

AB, yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. Bunun için 100 milyar Euro kaynak oluşturulacak. Avrupa’da yoksullukta zirvede, dünyada ise üçüncü olan Türkiye ise ‘askıda ekmek’le durumu idare etmeye çalışıyor

+++++++

YENİ PAKET HAZIRLANDI

Yüksek enflasyon kıskacında her geçen gün alım gücü eriyen ve gelir dağılımı bozulan Türkiye, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki nüfus oranıyla Avrupa’nın zirvesine yerleşirken, AB, yoksullukla mücadele için yeni paket hazırladı. Avrupa Birliği 2030’a kadar 15 milyon kişiyi yoksulluktan kurtarmayı, 2050’de ise yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Buna göre, şu anda 50 milyar Euro olan sosyal destek fonu 100 milyar Euro’ya çıkarılacak.

25 MİLYON RİSK ALTINDA

Avrupa’da yoksullukta zirvede bulunan Türkiye’de ise hiçbir önlem açıklanmadı. Eurostat verilerine göre Türkiye’de yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki nüfus oranı yüzde 29,8’e ulaşarak Avrupa’nın en yüksek seviyesine çıktı. Risk grubundaki kişi sayısı 25 milyonu aştı ve yoksulluk kategorisinde Türkiye, Avrupa ülkelerini solladı. Sefalet Endeksi’nde de Türkiye 178 ülke arasında ilk üçe girdi. Venezuela ve Sudan’dan sonra sefalette dünya üçüncüsü oldu.

TÜİK DE AÇIKLAMIŞTI

TÜİK de 2025 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri’nde finansal sıkıntı nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranını yüzde 55,9,olarak açıklamıştı. TÜİK’in araştırmasına göre, 65 yaş ve üzeri yaklaşık 2,1 milyon kişi yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında. Bu şartlarda Türkiye, kömür yardımı, gıda yardımı, “askıda Ekmek”, “askıda giysi” gibi önlemlerle idare etmeye çalışıyor. Üstelik bunların büyük bölümü belediyeler ve vatandaşlar tarafından karşılanıyor.