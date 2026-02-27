Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

17 bin 800 lira dul maaşı alan bir kadın, ülkede herkesin durumunun iyi olduğunu söyleyenlere isyan ederken, bir başkası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşini pazar alışverişine davet ederek, ne halde olduklarını görmelerini istedi

ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYSUNLAR

Birleşik Kamu-İş sendikasının araştırmasına göre, açlık sınırı 34 bin liraya ulaştı. İstanbul Çağlayan Kağıthane Pazarı'nda durumun sürekli kötüye gittiğini belirten bir vatandaş, "Ellerini bir vicdanlarına koysunlar; Cumhurbaşkanımız önce gelsin hanımıyla, bize reva gördüğü maaş ile kendileri geçinebiliyorlarsa biz de geçinelim. Meclis’tekiler de gelsin bir ay asgari ücretle geçinsinler, şükretsinler. Biz de şükrediyoruz zaten” diye konuşurken, bir emekli de "73 yaşındayım, tekstilde çalışıyorum. Yoksa aç kalırım. Ölene kadar çalışacağız” dedi. 17 bin 800 lira dul maaşı alan bir kadın da, “Doğru söylemek gerekirse açız. ‘Aç yok’ diyenlerin tuzu kuru” dedi.

HER GÜN DAHA KÖTÜYE GİDİYORUZ

Yurdun diğer bölgelerinde de tepkiler yükseliyor. Tunceli’de de Kamer Merkit isimli emekli, “Kira 20 bin lira, bir emekli maaşı 20 bin lira. Acaba merak ediyorum bizi bu yönetenler evinde doğal gaz açmıyor mu? Mutfağında kazan kaynamıyor mu? Gerçekten emeklilerin hali çok perişandır. Bu gidişat iyi değildir. Vermek istedikleri 5 bin lira bayram ikramiyesi ile file dolduramazsın. Torununa harçlık veremezsin” dedi. Hıdır Gülmez ise emekli maaşı kadar kira verdiğini belirterek, "Emekli bu koşullarda nasıl geçinebilsin ki? İkramiye en az 20 bin lira olmalı. Eskiden emekli ikramiyesiyle kurban alınıyordu. Şimdi kurban olmuş 20 bin lira” ifadelerini kullandı.

5 BİN LİRA DA ONLARIN BAŞINI YESİN

Mehmet Tayam ise “Kaşıkla veriyorlar kepçeyle geri alıyorlar. Böyle hayat mı olur, böyle zorluk mu olur? İdare edemiyoruz. Bu durum baştakilerin suçu. 5 bin lira bayram ikramiyesi vereceklermiş, bu nedir ki? Her gün zam geliyor. Bir yemek 300-400 lira olmuş. Halkı düşünmüyorlar” diye konuşurken, Musa Kılıç da, “Her şey ateş pahası, hiçbir şey alınmıyor, paranın hiçbir değeri yok. Emeklilere deyim yerindeyse ölün diyorlar. Emeklileri gözden çıkarmışlar. 4 bin lira da 5 bin lira da onların başını yesin. Emekli ikramiyesi en az bir maaş kadar olmalı. En azından emekli doğal gazını ödeyebilsin, en azından bir yemek yiyebilsin, et alabilsin” diye konuştu.

BAYRAMLARDA TORUNLARINA HARÇLIK VEREMEYEN EMEKLİMİZİN TEK DERDİ AÇLIK OLDU

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "İktidarın ekonomi politikaları sonucu bayramlarda torunlarına harçlık veremeyen emeklimizin tek derdi açlık oldu. Emekli ikramiyesi 2018-2020 yılları arasında bin lira, 2021 ve 2022’de bin 100 lira, 2023’te 2 bin lira, 2024’te 3 bin lira, 2025’te ise 4 bin lira olmuştu. İlk ikramiyesiyle 330 kilogram toz şeker alabilen emeklilerimiz, geçen sene anca 76 kilogram toz şeker alabildi" dedi.

İlgezdi, şunları kaydetti: TÜİK'e göre, ortalama fiyatlar Eylül 2021'den beri yüzde 545 arttı. Emekli ikramiyesi 2021’de bin 100 liraydı. TÜFE’ye göre ikramiyede bir artış olsaydı 7 bin 100 lira olması gerekiyordu. Yılda 2 ikramiyeden emeklimizin cebine 12 bin lira eksik girdi. Aynı dönemde açlık sınırındaki artış ise yüzde 956. Emekli ikramiyesine açlık sınırındaki artış oranında zam yapılsaydı 11 bin 620 olacaktı.