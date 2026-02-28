Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Açlık sınırı altında aldığı maaşlarla bunalan vatandaş, icradan başını kaldıramıyor. Gıdada fiyat artışında zirveyi hiçbir ülkeye kaptırmıyoruz. İş arayanlar da umutlarını yitirdi, işsizlik rekor kırdı

++++++

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 12 MİLYONA DAYANDI

2026’ya alarm vererek giren Türkiye ekonomisinde göstergeler hep aşağı yönlü. Ocak ayı enflasyonunu piyasa beklentilerinin üzerinde keskin bir artışla yüzde 4,84 olarak açıklayan TÜİK, işsizliğin de yükselişte olduğunu duyurdu. Buna göre dar tanımlı işsizlik oranı 0,3 puan yükselişle yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti ve işsiz sayısı bir ayda 73 bin artarak 2 milyon 819 bin kişiye çıktı.

Aralarında umudunu kaybettiği için iş aramaktan vazgeçenlerin de olduğu geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 29,9 oldu. DİSK-AR’ın TÜİK verilerini esas alarak hazırladığı rapora göre Türkiye’de geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 946 bin. İstihdam edilenlerin sayısı da 1 ayda 516 bin kişi azalarak 31 milyon 953 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan azalarak yüzde 47,9 oldu.

++++++

GIDA ENFLASYONU ZİRVEDEN İNMİYOR

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), gıda fiyatlarına ilişkin endeks verilerini yayımladı.1–25 Şubat döneminde derlenen verilere göre aylık gıda enflasyonu yüzde 6,74 olarak hesaplandı. Bu oran, son iki yılın en yüksek aylık gıda enflasyonu olarak kaydedildi. Taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en hızlı düşen ürünler lahana, portakal ve kivi olurken; diğer taze biber çeşitleri, çarliston biber ve kabak fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı kaşar peyniri, tereyağı ve ayranda gerçekleşti.

+++++++

105 BİN 425 LİRA GELİRİ OLMAYAN AİLE YOKSUL

TÜRK-İŞ, şubat ayına ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Ocak 2026'da 31 bin 224 lira olan ve dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarını ifade eden "açlık sınırı", şubat ayında 32 bin 365 liraya yükseldi. Araştırmada, açlık sınırının, 28 bin 75 lira olan asgari ücreti, 3 bin 149 lira aştığına dikkat çekildi.

Gıda ile birlikte barınma, ulaşım, giyim, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçların yer aldığı "yoksulluk sınırı" ise 105 bin 424,90 liraya yükseldi. Ankara’da dört kişilik bir ailenin gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 3,65 yükseldi. Gıdada yıllık artış yüzde 38,76 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 39,43 olarak gerçekleşti. Araştırmada, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın mutfak harcamalarını yukarı çektiği belirtildi.

+++++++

MUHTARLIKLAR İCRA DAİRESİNE DÖNDÜ

Ekonomik kriz nedeniyle geçinmek için borçlanan binlerce yurttaş, ödenemeyen borçlar nedeniyle icralık oldu. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) verilerine göre toplam icra ve iflas dosyası sayısı 24 milyonu aşmış durumda. UYAP istatistiklerine göre günde ortalama 26 bin 500 yeni icra dosyası açılıyor. İcra takipleri nedeniyle gönderilen tebligatlar ise muhtarlıklarda birikti. Ankara’nın Keçiören ilçesinde muhtarlar, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka’ya kendilerine günde icra takibi için 80 tebligat geldiğini söyledi.

Nazlıaka, "Muhtarların masaların üzerine sığmayacak kadar çok fazla icra dosyası var. Ve bunları kategorize etmişler. Gün gün ayırmış muhtarlarımız. Her gün onlarca dosya geliyor diyorlar. Ve halk borcu borçla kapatmaya çalışıyor. O yüzden de gerçekten de derin yoksulluk artık herkesi ezmiş durumda. Muhtarlıklar icra dairesine dönmüş durumda ve her taraf icra dosyası, icra zarfı kaynıyor. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı için insanlar şu anda borç batağında. Yani icra sebebi bir lüks giderden kaynaklı değil, temel ihtiyaçları sağlayamamasından kaynaklı" dedi.