‘Mutlak butlan’ kararına karşı direniş sergilenen CHP Genel Merkezi’ne polis kapıları kırarak girdi. Gaz bombalarıyla göz görmez hale gelen binadan Özgür Özel ve partililer zor kullanılarak çıkartıldı

TARAFLAR ARASI ARBEDE

İstinaf mahkemesinin CHP Kurultayı'na yönelik verdiği "mutlak butlan" kararının ardından dün sabah CHP Genel Merkezi önünde nöbet tutan partililer, Kemal Kılıçdaroğlu destekçileriyle karşı karşıya geldi. Bunun ardından Ankara Valiliği’nin Genel Merkez için verdiği tahliye talimatıyla binanın önünde Çevik Kuvvet ekipleri yığıldı. Öğleden sonra polis ekipleri harekete geçti. Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer direniş gösterdi.

TAHLİYE TEBLİGATINI YIRTTI

Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek kapıyı kırdı ve Genel Merkez'e girdi. Polis ekipleri, Özgür Özel’e destek veren partililerin kurduğu barikatları dışarı çıkartırken bazı partililer ve milletvekillerinin üst kata çıkan polisleri engellemeye çalıştıkları öğrenildi. Müdahale sırasında bina içinde atılan gaz bombalarından çok sayıda kişi etkilendi. Müdahale esnasında Özgür Özel, kendisine ulaştırılan tahliye tebligatını yırttı ve binayı terk etti.

CHP BUNDAN SONRA YOLDADIR, SOKAKTADIR

Müdahale sonrası Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrılırken "Baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz" dedi. Özel, “Atatürk’ün partisine teslim olmak yakışmıyor. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul mu edecektik? Teslim mi olacaktık? Biz zaten bu seçimi kazanmayı burada oturarak yapmadık, sokakta yaptık” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, “İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum; CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, iktidara yürümektedir. Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Meclis'e yürüyoruz. Bundan sonra durmak yok. Kaybedenler geride kalsın” dedi ve partililerle birlikte TBMM’ye yürüyüş başlattı. Özel, Meclis önünde vatandaşlara “Bundan sonra CHP'nin gerçek genel merkezi TBMM'deki grup odasıdır” diye seslendi.

İMAMOĞLU’NDAN 'AYAĞA KALKIN' ÇAĞRISI

CHP Genel Merkezi önünde polis müdahalesi sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden vatandaşlara 'ayağa kalkın' çağrısı yaptı. İmamoğlu, “Birlikte omuz omuza, sesimizi ve öfkemizi yükseltin! Milletinden korkan siyaset mühendislerine, koltuk ve güç düşkünlerine, piyonlara, kifayetsiz muhterislere hadlerini bildirelim. Darbecilere ve işbirlikçilerine inat, mücadeleyi topyekün başlatmak zorundayız. Büyük Türk milleti darbeye teslim olmayacaktır. Ya bugün, ya hiç” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: TOPLUMSAL VİCDANDA DERİN YARALAR AÇACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezine polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır. Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır” dedi.

DÜNYA BASININDAN YORUM: DEMOKRATİK GERİLEME

CHP'nin Genel Merkezi'ne polis müdahalesi konusunda yaşanan gelişmeler, AP, Reuters, Al-Monitor, Bloomberg, The Guardian ve El Cezire gibi uluslararası medya verilerinde geniş yer buldu. Haberlerde süreç; "Yargısal müdahale, siyasi baskı, kurumsal performanslar ve demokratik gerileme" tartışmaları çerçevesinde değerlendirildi.