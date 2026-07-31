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Neredeyse her ailede işsiz varken, TÜİK bir ayda 168 bin kişinin işe girdiğini, işsiz sayısının 2 milyon 688 bine indiğini açıkladı. Ancak umudunu yitirip iş aramaktan vazgeçenlerin dahil olduğu 11 milyon 600 bin kişilik işsizler ordusuna yer vermedi.

İSTİHDAM YÜKSELMİŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6 oldu. İşsiz sayısı 168 bin kişi azalışla 2 milyon 688 bine geriledi. TÜİK’e göre, istihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. İstihdam oranı 0,3 puan artışla yüzde 48,9 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da işsizlik oranı haziranda 1,8 puan azalarak yüzde 12,8 oldu. TÜİK’e göre, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 28,8 olarak gerçekleşti.

RAKAMLAR GİZLENİYOR

DİSK-AR ise gerçek işsizliğin rakamların arasına gizlendiğini kaydetti. DİSK-AR’a göre, dar tanımlı işsizlik son 4 hafta içinde aktif bir iş arama kanalına başvuran ve bulması durumunda 2 hafta içinde işbaşı yapabilecekleri kapsıyor. Dar tanımlı işsizlik bu nedenle işsizliğin gerçek görünümünü anlamaktan uzak. Dar tanımlı işsiz sayısı 2,7 milyon iken, umudunu yitirdiği için iş aramaktan vazgeçenlerin de yer aldığı geniş tanımlı işsiz sayısı 11,6 milyon. TÜİK, dar tanımlı işsiz sayısını verdi, ancak geniş tanımlı işsizliğin sadece yüzdesini açıklamakla yetindi, rakam vermekten kaçındı.

TÜRK-İŞ: DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 37 BİN TL’YE DAYANDI

TÜRK-İŞ’in Temmuz 2026 araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari

aylık gıda harcaması 36 bin 939 lira olarak hesaplandı. Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 120 bin 325 TL olarak hesaplandı. Araştırmada, bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de 47 bin 758 TL’ye yükseldi.