Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre istihdamda 356 bin kişilik düşüş yaşandı. İşsizlik oranı ise arttı ancak işsiz sayısı 5 bin kişi azaldı. rakamlar kafa karıştırırken, DİSK-Ar ise geniş tanımlı işsiz sayısını 12 milyon 188 bin olarak açıkladı.

GENÇ İŞSİZLİĞİ AZALMIŞ

TÜİK, Nisan 2026 dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsiz sayısı bir önceki aya göre sınırlı ölçüde azalmasına rağmen işsizlik oranı yükselirken, istihdam edilenlerin sayısında düşüş kaydedildi.

Böylece işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 oldu. İşsiz sayısı 5 bin kişi azalarak 2

milyon 868 bine gerilerken, istihdam ise 356 bin kişi azaldı. Genç işsizlik oranı da yüzde 14,5’e düşerken, iş bulamadığı için aramaktan vazgeçenlerin de içinde yer aldığı geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 30,1 olarak kaydedildi.

GENİŞ TANIMLIDA ARTIŞ

TÜİK böylesine bir pembe tabloyu verirken, DİSK-AR ise acı gerçeği gözler önüne serdi: Dar tanımlı işsizlik her ne kadar gerilese de geniş tanımlı işsizlik bu dönemde de tırmandı. Geçen sene nisan

ayında yüzde 26 olan geniş tanımlı işsizlik oranı bu yıl nisanda yüzde 30,1’e yükseldi. Nisan 2024’te 10 milyon 241 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Nisan 2026’da 12 milyon 188 bin oldu. Geniş

tanımlı işsiz sayısında iki yıllık artış 1,9 milyon oldu. Böylece resmi rakamlarla göre dar tanımlı ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas hızla açıldı.

5,4 MİLYON KİŞİ İŞ ARIYOR

ZAMANA bağlı eksik istihdam kapsamındaki artış hızla sürüyor. Haftalık 40 saatten daha az çalışan ve imkânı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenlerin zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin

sayısı son iki yılda 3,3 milyondan 3,9 milyona yükselerek 587 bin kişi arttı. Potansiyel işgücü sayısı son 2 yılda 1,5 milyon kişi artarak 3,9 milyondan 5,4 milyona yükseldi. Buna göre, Türkiye’de 5,4 milyon kişi, çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor. Emekli ve memur maaşlarını belirleyen enflasyon rakamları

ise bugün açıklanacak.