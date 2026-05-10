Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Emeklisi, işçisi, esnafı, çiftçisi borç batağına saplanmaktan, gelirdeki uçurumdan, satınalma gücündeki erimeden feryat ediyor. Bayramlar onlar için artık mutluluk değil üzüntü kaynağı

DEMOKRASİ OLMADAN EKONOMİ DÜZELMEZ

TÜRKİYE'nin büyük küçük tüm şehirlerinde emekliler TÜİK’in sanal enflasyonuna göre artırılan maaşlarıyla satın alma gücünün erimesinden dolayı “Bıçak kemiğe dayandı” diyor. Öğretmen emeklisi Ahmet Orhan günün kaderini şöyle dile getirdi: “Türkiye’de bir kere hukuk ve demokrasinin düzelmesi lazım ki ekonomi de güçlensin. Yani tüm emeklilerin bir araya gelmesi gerekiyor. Emekliler bir araya gelmeden bu iş düzelecek olmaz.”

BAYRAMLARDA DAHA ÇOK ÜZÜLÜYORUZ

Tüm Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Bekir Erdem, bayramların artık emekliler için mutluluk değil üzüntü anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi: “Tabii ki bayramlar bizim için millete sevinç, eğlence, çocuklarımızla, torunlarımızla mutlu olacağımız günlerdir. Maalesef biz artık günümüzde bayramlarda sevinmiyoruz. 20 bin lirayla geçinmek zorundayız. Torunlara harçlık veremiyoruz. Bayramlarda daha çok üzülüyoruz.”

ARTIK BAHANE DUYMAK İSTEMİYORUZ

TÜM Emekli-Sen Malatya Şube Başkanı Yurdamış Faruk Öztürk de ekonomik sıkıntıların emeklileri dayanılmaz noktaya getirdiğini belirterek “Bugün ayın 9’u. Ben bir emekli öğretmenim. Cebimden hiçbir şey çıkmıyor. Çocuklarım benden bir şey istediklerinde zaman mahcup oluyorum. Ben 70 yaşındayım. Türkiye’de 2.000’den önceki dönemlerde de ekonomik sıkıntılar yaşandı. Ama bu kadarını görmedik. Bahane Mehmet Şimşek Bey bir bahane buluyor. Artık bahane duymak istemiyoruz.”

HERKES MAĞDUR BUNALDIK ARTIK YETER

ESNAF ezalardan, çiftçi mazot ve gübre maliyetlerinden yakınırken, CHP’li Aşkın Genç “Türkiye’de vatandaş artık sadece hayat pahalılığıyla değil, borçla ve ceza yüküyle de mücadele ediyor” dedi. Pazara bir esnaf, artan para cezalarına tepki göstererek yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: “Her hafta marketten ceza alıyoruz. 10 dakika, şu para cezası bak, 1.240 TL… Harcı bu başka bir şey değil. Bunaldık artık yeter. Köylü de mağdur, herkes mağdur.”