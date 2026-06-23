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Aldığı maaş geçimini sağlamaya yetmediği için tatil planları hayallerinde kalan emekliler, “ Eskiden tatile giderdim. Şimdi aylığım toruna harçlığa yetmiyor” sözleriyle durumunu ortaya koyuyor.

İMKANSIZ HALE GELDİ

Okulların bu cuma günü kapanacak olması, LGS ve YKS sınavlarının da sona ermesiyle birlikte birçok vatandaş yaz tatili planı için arayışa girdi. Ancak maaşları ay sonunu getirmeye yetmeyen emekliler için tatile gitmek neredeyse imkansız hale geldi. Emekliler, önümüzdeki ay maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının ne kadar yansıtılacağının hesaplarını yaparken, “Tatil bizim için hayal” diyerek durumunu şu sözlerle ortaya koyuyor:

Tatil planım yok. Durumlar bozuk, 20 bin lira maaş alıyorum o da yetişmiyor. Bu yaz evdeyim, bir yere

gitmiyorum. Önceleri gençliğimde tatile giderdim, o zaman iyiydi, şimdi hep bozuk. Ecevit’in zamanında iyiydi. Emekli maaşı tatile nasıl yetecek? Kendimizi zor idare ediyoruz. Birkaç yıl önce gitmiştik Antalya’ya, oğlum götürmüştü. Hiç değilse evimiz kira değil, kendi evimiz. Kira olsa hiç geçinemeyiz.

Tatili unuttuk. maaşın zaten yettiği yok. Avrupa’daki emeklilerle bizi niye kıyaslıyorsunuz? Ülkenin ekonomik durumu belli. aldığımız torunların harçlığına yetmiyor. Emeklinin durumu zor. Bizim gibi esnafın da durumu zor. Ben de bu zamana kadar tatile hiç gitmedim. Cebinde para olması lazım. Avrupa ile Türkiye bir değil, Avrupa’nın parası daha kıymetli. Bizimkinin değeri yok, sıfır. Onların bir doları 45 lira, bizim en büyük paramız 200 lira. Onlar tabi ki tatile gidecek.