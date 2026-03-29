Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla tırmanan petrol fiyatları iç piyasada akaryakıt ve gübre fiyatlarına yüklü zamlar olarak yansıyınca, kuraklık

ve don nedeniyle büyük kriz yaşayan çiftçi ve şap hastalığından dolayı büyük zarara uğrayan besicinin üretimi bırakmasını da beraberinde getirdi

Çiftçi ve besici , mazot , gübre ve yem fiyatlarındaki bu tırmanışa karşı, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, AKP iktidarının çiftçiye ve besiciye destek paketi açıklamasını ve üretici için mazot fiyatlarındaki vergiden vazgeçmesini istedi

VERİLEN DESTEKLER YETERSİZ

Çiftçi Ömer Şahin, “Bugün bir dönüm araziyi traktörle sürüp gübre ve mazotu ilave ettiğimiz zaman maliyetlerimiz çok artmaktadır. Bu da sattığımız buğdayın fiyatını karşılamamaktadır. Çiftçi olarak çok büyük zorluk çekiyoruz. Devletin bize verdiği yardımları yeterli görmüyoruz, faydasını da göremiyoruz. Verilen destekler giderin yarısını bile karşılamıyor” dedi.

İHTİYACI KARŞILAMIYOR

Besici Ümit Karateke,“Hayvancılığın ülkemizde tamamı desteklenmiyor. Belli bir kısım, belli bir kitleye az bir destek veriliyor ama Türkiye’nin et ihtiyacını karşılamıyor. Karşılamak için ve üreticiyi desteklemediğiniz için dışarıdan ülkemize ithal ediyoruz. Kendi besiciliğimize önlem alınmadığı için üreticilerimize de zarar veriyor” diye konuştu.

ÇİFTÇİLİK ARTIK ÖLMÜŞTÜR

Ekrem Aydın isimli üretici, yem, mazot ve gübre maliyetleri yüzünden çiftçiliği bırakanların olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: Bugün bir torba yem bin lira olmuş, kilosu 25 lira. Bir çiftçi artık bunu karşılayamaz hâle geldi. Mazot ve gübre desteğini yeterli bulmuyoruz. Zaten çok az. Bu şartlarda çiftçilik ölmüştür, Allah rahmet eylesin.