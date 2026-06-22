Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Belediyelere, partilere operasyonlar, gözaltılar ülkenin gerçek gündemini gizleyemiyor. Ekonomik kriz öyle bir boyut aldı ki vatandaş yumurta alırken bile artık pazarlık yapıyor. Esnaf ise ürünün bir bölümünü fakirler için ayırıyor.

DURUMA GÖRE SATIŞ

Adana Kozan’da karpuz satıcısı esnaf Mustafa Avcı, emekli, asgari ücretli, memur ve zenginler için sınıflandırma yaparak tezgahta karpuz sattığını söyledi. Avcı, “Bir kısmını garibanlarımıza, fakirlerimize hem ikram ediyoruz hem yediriyoruz. Parası olmayanın da koltuğunun altına veriyoruz götürüyor. Asgari ücretliye de, ‘Senin paran yok. Gel şuradan Allah rızası için al götür’ diyoruz. Emekliye de ‘Sana bu emekli parası yetmiyor, bunlardan al, evine götür, çocuklarınla ye’ diyoruz. Durumu iyi olanlara da normal fiyattan...” diye konuştu.

POŞETİ BIRAKIP GİDİYORLAR

Esnaf Adem Yılmaz ise mısırları 5 liradan, 10 liradan ve 6 tanesi 100 liradan sattığını ifade ederek, “Milletin bütçesi zorda ki pahalı diyor. İşin gerçeği pazarlıksız hiç kimse almıyor. 5 liralık mısıra ‘2 lira vereyim, 3 lira vereyim’ diyor, biz de ‘Olmaz’ diyoruz. Kimisi bırakıp poşeti gidiyor. Böyle devam ediyor.

Bizim burada 5 liraya sattığımız şey tarlada ya bir liradır, ya da 50 kuruştur. Çiftçi her zaman bitik. Biz portakalı 3 liraya toptan veremedik mesela, herkes gördü. Çiftçiye destek yok, çiftçinin tek sahibi Allah” ifadelerini kullandı.

PEYNİR, SÜT ALAMIYORUZ

Yaşlılık maaşı alan ve pazarda esnaflık yapan 70 yaşındaki Yaşar Sarıboğa ise geliri yetmediği için pazara geldiğini belirterek, “Yumurtanın tanesi 7 lira, vatandaş pahalı diyor, 5 liraya pazarlık yapıyorlar, ben de vermiyorum” diye konuştu. Emekli Mehmet Akıldı da pazarda 50 liraya bir kilo patlıcan, 2 kilo da domates aldığını söyleyerek, “Peynir, süt, yumurta yok; onları yiyemeyiz, nerede yiyeceğim? En son nenem rahmetlik köyde bir keçisi vardı onlarla yayık yayarlardı, o zaman yediğimi hatırlıyorum, başka zaman değil” dedi.