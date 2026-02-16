Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Sabahın 5’inde, dondurucu hava ve şiddetli yağmura rağmen ucuza 1 kilo kıyma alabilmek için ESK satış mağazası önünde saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Bir emekli, “Çok soğuk, üşüyoruz. Fakir olmasak girer miydik bu kuyruğa” dedi

BU MAAŞLA GEÇİM OLUR MU!

Soğuk hava ve yoğun yağmura rağmen saatlerce bekleyen vatandaşlar, artan et ve tavuk fiyatlarına karşı çareyi Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazasında arıyor. Van’da ESK kuyruğuna sabah saat 05.30’da giren emekli bir vatandaş, “Burada bu yağmurda bekliyoruz. Fakir olmasaydık buraya gelmezdik. Ben yaşlı maaşı alıyorum, 5 bin lira. Bu parayla geçim mi olur! Keşke bugün manavlarda, kasaplarda fiyatlar biraz ucuz olsaydı. Yani mahvolduk, hepimiz mahvolduk. Kuyruktayız, çok soğuk, üşüyoruz. Fakiriz, o yüzden buraya gelmekten başka şansımız yok” ifadelerini kullandı.

KUYRUKTA EN AZ BİN KİŞİ

Bir vatandaş, "Bu kadar insan bu soğukta, bu kışta, bak bayan var, hasta var, yaşlı var hepsi burada bekliyor. Tam 3 saat burada bekliyor, 1 kilo kıyma için” dedi. Bir başkası da şunları söyledi: Bu 8 tane milletvekili çıkaran Van’ın ve Vali’nin ayıbıdır. Bakın kuyruk nereden baksan bin kişi. Bu yağmurda devlet kurumu bile daha açılmamış. Kıymanın kilosu burada 400 lira, piyasada 750 lira. Niye bunun önüne geçilmiyor? Sözde piyasada bir sürü kurumlara ceza kesildi. Aynı kurum 10 dakika içinde satış yapmaya devam ederek, verdiği ceza parasını katlayarak tekrar kazanıyor.

HALKIN % 40’I ET, TAVUK VE BALIĞA ERİŞEMİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Eurostat verileri üzerinden OECD ülkeleri arasındaki durumumuzu ortaya koydu. Kara, “Verilere göre, OECD ülkelerinde gün aşırı et, tavuk ya da balık tüketme şansına sahip olamayanların oranında açık ara birinciyiz" dedi Kara, "Üzülerek bu veri setine bakıyorum. Birçok endeks var: kaygı düzeyi, güven, yaşam tatmini, kaliteli beslenme, rüşvet algısı gibi. Özetle durum iyi değil. Bana en çarpıcı gelen şu oldu: Parasızlık nedeniyle ayda en az bir gün aç kaldığını söyleyen öğrencilerin oranı %18" ifadelerini kullandı.

BESLENME EKSİKLİĞİ GELİR KAYBINA YOL AÇIYOR

Dünya Bankası’nın yeni raporuna göre beslenme, öğrenme ve iş başında beceri eksiklikleri düşük ve orta gelirli ülkelerde gelecekteki işgücü kazançlarının yüzde 51’inin kaybedilmesine yol açıyor. Türkiye’de bu oran yüzde 42 olarak hesaplandı.

DİYANET'İN FİTRE HESABIYLA RAMAZAN SOFRASI KURULMAZ

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği 240 lira fitre rakamına tepki gösterdi. İlgezdi, "Diyanet’in hesabıyla Ramazan ayında emeklinin iftarı varsa sahuru yok, sahuru varsa iftarı yok. İktidarın verdiği zamla simidin yanında çay bile yok. Diyanet’in kendi yemekhanesinde bir misafir için belirlediği tek öğün yemek bedeli tam 200 TL. Kurum, kendi kapısından giren bir kişinin sadece karnını doyurabilmesi için bu rakamı belirlerken; dar gelirli vatandaşa tüm gününü 240 lirayla geçir diyor. İlgezdi, 2002’de günlük fitrenin 3 lira, kıymanın kilosunun 4,5 lira olduğunu, günlük fitreyle neredeyse 750 gram kıyma alınabildiğini belirterek, "Açıklanan 240 liralık fitre ise 250 gram kıyma almıyor" diyerek sıkıntıları dile getirdi.

KORNALI ‘GEÇİNEMİYORUZ’ EYLEMİNE DESTEK

Bursa’da art arda gelen zamlar ve düşük ücretlere tepki göstermek için 17 ilçede CHP tarafından eş zamanlı eylem düzenlendi. İlçelerin işlek caddelerinde yol kenarlarında ‘Geçinemiyorsan korna çal’ pankartları tutan CHP’lilere vatandaşlar korna çalarak ve alkışlarla destek verdi.