Şimşek’e günlük 2 bin 411 emekliye ise 68 lira zam!

Pembe tablolar çizerek, ekonominin iyi durumda olduğunu söyleyen Bakan Şimşek’in maaşı 4 emekli aylığı kadar zamlanarak, 72 bin 345 lira arttı. Emeklinin alacağı 2 bin lira zam ise günlük sadece 4 ekmeğe yetiyor

PARAYI VEKİLLER GÖTÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilere yüzde 12,39 zammın mimarlığını yaparken, milletvekili ve bakan maaşlarının alacağı zam ise dudak uçuklatıyor. Şimşek’in maaşına ilk 6 ay için 72 bin 345 lira artış geldi. Şimşek’in sadece günlük aldığı zam, en düşük emekli maaşına verilen aylık 2 bin lira zammın, 411 lira üstüne çıkarak 2 bin 411 lira oldu. Milletvekili maaşları da 273 bin 196 TL'ye yükseldi. Emekli vekil maaşı ise 177 bin 658 TL oldu. Hem milletvekili hem de emekli olanların maaşı ise 450 bin TL’ye çıktı.

11 YUMURTA ALINABİLİYOR

En düşük emekli maaşına gelen zammı değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de "İktidar emekliye günlük 68 lira zammı reva gördü. Açıklanan enflasyon rakamları, ne pazar fiyatlarını ne market fiyatlarını ne de sokağın gerçek rakamlarını yansıtıyor. Sokağın gerçek enflasyonu zamlarla birlikte daha fazla artmazsa, emekli günlük 68 TL’lik zammıyla 4 ekmek, 3 simit, 3 bardak çay, ortalama 11 adet yumurta veya 80 gram etten sadece birini alabilecek. TÜİK eliyle vatandaşın lokmasını çalan iktidar, emekliyi de asgari ücretliyi de bilinçli bir şekilde aç bırakıyor" ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞA HARÇLIĞA YETMEZ

Bu duruma tepki gösteren emekli Galip Demirezer, "Emekliyim, maaşımız 2 bin lira arttı. Kirada oturan vatandaş kiraya mı versin, pazar alışverişi mi yapsın? Gerçekten hayat çok zor" ifadelerini kullandı. Veysel Erkuş da şunları dile getirdi: Bu zam ne işe yarayacak kardeşim? Çocuğun harçlığına yetmez, okul harçlığına yetmez. Üç tane çocuk var, üniversite okuyor ikisi, birisi lisede okuyor. Emekli maaşı 19 bin lira oldu şu an. Akşama kadar kahvelerde, pazar yerlerinde sokaklarda börek satıyorum. Halimiz harap.