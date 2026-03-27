Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

AKP iktidarında 13 kez vergi affı çıkarıldı. Sermayenin milyarlarca liralık vergi cezası silinirken, küçük esnafın kapısına icra gönderildi, dar gelirlinin, emeklinin ise maaşına bloke konuldu

VATANDAŞ BİRAZ NEFES ALSIN

Son iki ayda icra dairelerine 2 milyon 241 bin yeni dosya geldiğini belirten CHP’li Gülcan Kış, “Her dakika 20 vatandaş daha icralık oluyor” dedi. “İktidar bugüne kadar çıkardığı vergi aflarıyla vatandaşın yerine büyük sermayeyi korudu. 13 kez vergi affı çıkardınız. Milyarlarca liralık borcu sildiniz ama dayanacak gücü kalmayan vatandaşı bir kez bile düşünmediniz” diye konuştu. Kış, Meclis’e verdikleri Kredi Kartı ve Bireysel Borçların Yeniden Yapılandırılması Kanun Teklifi’ni işaret ederek, “Destek verin borç yükü silinsin, vatandaş nefes alsın” ifadelerini kullandı.

BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ

2013–2025 yıllarını kapsayan dönemde toplam 18 milyar 630 milyon TL tutarında kamu alacağının silindiğini, bu tutarın 2 milyar 882 milyon TL’sinin vergi aslı, 15 milyar 748 milyon TL’sinin ise vergi cezalarından oluştuğunu belirten CHP’li Cevdet Akay da, “Açıklanan bu rakamlar bu buz dağının görünen yüzü” dedi. Akay, vergi harcaması kapsamında uygulanan istisna, muafiyet ve indirimlerin bu hesaplamaya dahil olmadığını kaydetti. 2026 yılı için bu kalemler üzerinden yaklaşık 3 trilyon 597 milyar TL’lik vergiden vazgeçilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

'VERGİDE ADALET' HAVADA BIRAKILDI

Kamu-özel iş birliği projelerine de değinen Akay, KÖİ ve Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında faaliyet gösteren ve sayıları 44’ü bulan şirketlerin dahil olduğu kurumlar vergisi tutarının 2025 yılı için 701 milyar TL, 2026 yılı için ise 768 milyar TL olarak öngörüldüğünü belirtti. Akay, "Milyarlarca liralık vergi cezası silinirken, aynı dönemde vatandaşa 'vergide adalet' anlatıldı. Küçük esnafın kapısına icra gönderildi, emeklinin maaşına bloke konuldu; ancak konu sermayeye gelince uzlaşma kapısı açıldı ve milyarlarca lira silindi" ifadesini kullandı.