Çatışmaların yayıldığı bölge, Türkiye için ticarette kritik öneme sahip. Eğer savaş sürerse ticaretimiz büyük yara alacak. Artan enerji fiyatları da ülkede zincirleme her şeyin fiyatını katlayarak, enflasyonu azdıracak

EKONOMİYE ZARAR VERİR

ABD ve İsrail, İran’a saldırarak bölgeyi ateşe attı. İran’ın da misillemeleriyle ateş harlandı ve bölgedeki ticarete büyük darbe vuracak. Bunun en büyük zararını ise Türkiye’nin görebileceği belirtiliyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ticarette büyük gelir sağladığımız bölgede çıkan savaşın, Türk ekonomisine zararlarına dikkat çekti. Gürer, “İran, Ürdün, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Pakistan, Afganistan ve Lübnan ile dış ticaret önemli yer tutuyor” dedi.

TİCARET FAZLAMIZ VAR

Gürer, “Bu ülkelerle 2025 yılında 21 milyar 742 milyon dolar ihracat, 17 milyar 289 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi. Toplamda 4 milyar 452 milyon dolarlık dış ticaret fazlamız var. Bunlar arasında canlı hayvanlar, gıda maddeleri, içecekler ve bitkisel yağ gibi kalemler bulunuyor. Söz konusu 10 ülkeye 2 milyar 646 milyon dolar ihracat yapılmış, buna karşılık 617 milyon dolar ithalat gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte ürün sevki ve tedariği de savaşlar ile olumsuz etkilenebilecektir” diye konuştu.

VAHİM HALE GELEBİLİR

Ekonomist Mahfi Eğilmez de Türkiye’nin enerji ithalatçısı bir ülke olduğuna dikkat çekerek, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla durumun vahim hale geleceğini söyledi. Eğilmez, petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ilk olarak akaryakıt fiyatlarına yansıyacağını, ardından taşımacılık, üretim ve gıda maliyetlerinde zincirleme artışların görüleceğini belirtti. Türkiye ekonomisinin petrol şoku, artan cari açık, yükselen enflasyon ve kur baskısıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.