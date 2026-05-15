Merkez Bankası savaşı sebep göstererek, asgari ücreti belirledikleri yüzde 16’lık yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 26’ya çıkardı. Ekonomistler “Hedef hop diye değişti, maaşlar ise hop diye değişmedi” tepkisini verdi

YÜZDE 10’LUK ARTIŞ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci “Enflasyon Raporu”nu İstanbul Finans Merkezi’nde açıkladı. Karahan, “ABD-İsrail-İran Savaşı ile yaşanan jeopolitik gelişmeler, dünya ekonomisinde beklenmedik derecede ciddi bir belirsizlik ortamına iterek merkez bankaları açısından zor bir döneme kapı araladı” dedi ve ara enflasyon hedefini yüzde 24’e, yıl sonu hedefini de 10 puan artırarak yüzde 16’dan yüzde 26’ya çıkardıklarını duyurdu. Merkez Bankası yıl başında enflasyonun yüzde 15 ila yüzde 21 aralığında olacağını öngörmüştü.

BU DA TUTMAYACAK

Merkez Bankası’nın bir kez daha hedef şaşmasına değerlendiren Prof. Dr. Hakan Kara, “Bu da tutmayacak” dedi. Ekonomist Oğuz Demir de “Yine tahmin yükseltmişler. Bütün bu sıkıntıları boşa çekiyoruz. Fazile kaynak aktarmanın tam gaz devam edeceği” ifadelerini kullandı. Ekonomist Murat Muratoğlu ise “Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi yüzde 28, tahmini ise yüzde 26. Yani; kendi koyduğumuz hedefe biz bile inanmıyoruz” dedi. Ne güzel dünya! Asgari ücret, memur maaşı yüzde 16 hedefline göre belirlendi. Karahan, vergi dilimleri, faturalar yüzde 16’ya endeksli. Hedef hop diye değişti, maaşlar hop diye değişmedi. Hece ne olacak şimdi?” ifadelerini kullandı. Ekonomist Iris Cibre de “Ücretler yüzde 27 zam yapılmış, enflasyon yüzde 31’di. Şimdi, beklentiyi yüzde 26 ve tutmayacağını hepimiz biliyoruz” dedi.

NE GÜZEL DÜNYA!

