Emeklilerin, Türkiye çapında eylemleri sürüyor. Vatandaşlar “Emekliye ‘gariban’ tarifiyle ‘şükredin’ diyenler duysun. “Bu ülkenin emeklileri Saray’ın kapısında bekleyen sadaka topluluğu değildir” diyerek 3 bin liralık zamma isyan ettiler.

SEFALETE RAZI OLMAYACAĞIZ

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından emekliler Türkiye çapında eylemlerini hızlandırdı. Ankara’daki eylemde konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası dönem sözcüsü Adem Çiftçi, “Emekliye ‘gariban, şükredin’ diyerek aslında şunu söylüyorlar ‘Sefalete razı olun, susun, itiraz etmeyin’. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Bu ülkenin emeklileri sadaka topluluğu değildir. Bu ülkenin emeklileri, sarayın kapısında bekleyen kullar değildir” dedi.

SEYYANEN ZAM İSTEDİLER

Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şube Başkanı Ahmet Karakuş, “Müsait zaman yok. Seyyanen zam, hemen. AKP-MHP bloku emekliyi açlığa mahkûm ediyor, üstüne bir de aşağılıyor.

Emekliye sefaleti dayatanlar bu ülkenin en büyük yüküdür” dedi. Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeler Platformu dönem sözcüsü Ertunç Ak pınar ise, “emeklilerin bilinçli olarak yoksulluğa sürüklendiğini belirterek, ortaya çıkan tablonun bir zorunluluk değil “sınıfsal bir tercih ve örgütlü bir yağma politikası” olduğunu ifade etti.