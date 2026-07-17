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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 2026 yılının ilk altı ayında 8 milyar 486 milyon TL harcadığını öne sürdü. Bulut, bu harcamanın 302 bin asgari ücretli veya 424 bin emeklinin altı aylık maaşına denk geldiğini ileri sürdü.

KAMUDAKİ İSRAFIN SİMGESİ

Ekonomik krizin derinleştiği, milyonlarca yurttaşın geçim sıkıntısı yaşadığı, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir dönemde, kamudaki israf harcamalarının simgesi haline dönüşen Cumhurbaşkanlığı Sarayı için yılın ilk altı ayında harcanan toplam rakam ortaya çıktı. Enflasyonun halkın alım gücünü erittiği bir dönemde harcamalar dikkat çekti. Konuya ilişkin; CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İTİBARDAN HÂLÂ TASARRUF YOK

Bulut paylaştığı açıklamada şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı Sarayı yine itibardan tasarruf etmedi. Millet açmış, ay sonunu getiremiyormuş, faturalarını ödeyemiyormuş; ne gam. Yılın ilk altı ayında harcanan toplam para: 8 milyar 486 bin 566 bin TL. 302 bin 276 asgari ücretlinin veya 424 bin 328 emeklinin maaşını 6 ayda harcadılar. Saray: Dakikada 32 bin 562 TL, saatte yaklaşık 1 milyon 953 bin TL, günde yaklaşık 46 milyon 887 bin TL harcadı.”

21 MİLYAR TL HARCAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “itibardan tasarruf olamayacağını” açıkladığı 1150 odalı sarayın harcamaları ise ilk ay ayda şu şekilde; Ocak: 1 milyar 850 milyon 432 bin TL, Şubat: 1 milyar 528 milyon 730 bin TL, Mart: 778 milyon 655 bin TL, Nisan: 1 milyar 734 milyon 487 bin TL, Mayıs: 1 milyar 746 milyon 290 bin TL, Haziran: 847 milyon 972 bin TL. “Orta Vadeli Program”da yer alan tabloya göre, Saray’a 2026 yılı için tam 21 milyar 286 milyon 534 bin TL ayrılmıştı.