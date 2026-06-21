Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Türkiye’nin her ilinde dert aynı: Satın alma gücündeki gerileme, fiyatlara yetişemiyor. Emekli pazara çıktığında filesini dolduramamanın derdinde. Kirayı ödeyebilmek için gıdasından kesiyor.

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AĞIR YAŞAM KOŞULLARINA TEPKİ GÖSTERDİLER

En düşük emekli maaşının 20 bin lira olması ve 25-30 bin lira arasında emekli maaşı da alanlar dahil, hepsi artık aç kalmamanın derdine düştü. Sağlıklı beslenme ise adeta tarihe karıştı. Kirayı ödeyebilmek için gıdasından kesiyor. Bu kez şikayetler Artvin’den yükseldi. Artvin’in Şavşat ilçesinde vatandaşların pazar fiyatları ve yaşam koşullarına ilişkin şikayetleri diğer illerden farksız. Bazı vatandaşlar artık kira ve gıda fiyatlarına yetişemediklerini belirtti.

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PAZARA ÇIKAMIYORUM ÇÜNKÜ GELİRİM YETMİYOR

Şavşatlı Selim Gül, özellikle kira maliyetlerinin vatandaşları zorladığını belirterek, bir ev yerleşmenin kira, depozito ve emlak komisyonuyla birlikte yaklaşık 60 bin lirayı bulduğunu söyledi. Gül; “Bir yakınım için ev aradım. Ev sahibi 20 bin lira kira, 20 bin lira depozito ve 20 bin lira da komisyon istiyor. Daha eve girmeden 60 bin lira masraf çıkıyor. Şavşat’ta durum buysa İstanbul, Ankara, Bursa’da nasıldır bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Pazara da gitmiyorum. Zaten 30 bin lira gelirim var, onu da pazara mı vereyim?” dedi.

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ALIŞVERİŞİM SADECE BİR KİLO PEYNİR

Başka bir vatandaş ise “Pahalı, alamıyoruz. Ne yapalım?” Bakalım fiyatlar düşecek mi?” ifadelerini kullandı. Bir diğer vatandaş da, “İstediğimiz her şeyi alamadık. Bin liralık alışveriş yaptım ama market ihtiyaçlarımızın bir kısmı hala duruyor. Gerçekten çok zor” dedi. Şavşat Durmuş Altın ise emekli maaşıyla geçinmenin giderek zorlaştığını belirterek, “Hayat güzel değil. Alışveriş ortada. Bir kilo peynir aldım, 500 lira verdim. Bu haftalık alışverişim bu kadar. Emekli insanların daha fazlasını alması mümkün değil” diye konuştu.