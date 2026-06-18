Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Meyve, sebze bollaşmasına rağmen fiyatlarda beklenen düşüş gerçekleşmedi. Vatandaş pazardan ihtiyacını karşılayamadan dönerken, esnaf da iş yapamadığı için eve ekmek götürmekte zorlanıyor.

HER ŞEY ÇOK PAHALI

Pazar fiyatları el yakmaya devam ediyor. İzmir’in Bornova Doğanlar Kapalı Pazar Yeri’nde domatesin kilosu 45 lira, kiraz ve erik 100 lira, limon 120 lira, taze fasulye 100 lira, biber ve patlıcan 50 lira, patates ve soğanın 4 kilosu ise 100 liradan alıcı buluyor. Seval Yılmaz isimli vatandaş, “Fiyatlar çok yüksek. Evine et girmeyen o kadar çok insan var ki. Bunlara bir el atılması lazım ama denetlemeler ne sıklıkla yapılıyor, kurumlar ne derece fiyatlara sadık kalıyor? Devlet bu konuda yetersiz kalıyor” dedi.

ELİMİZ BOŞ DÖNÜYORUZ

Nami Erkmen ise “Fiyatlar pahalı. Durumu kötü olanlara Allah yardımcı olsun. Ne diyelim? 20 lirayla, 15 lirayla geliyordum, çantayı dolduruyordum. İnanır mısınız, ek para da kalıyordu. Çocuklara kıyafet falan

alıyordum. Şimdi 1,5-2 bin lirayla geliyorsun, hiçbir şey almadan gidiyorsun” dedi. Hüseyin Ceylan da “Ben Almanya’da yaşıyorum. Bir maaş orada alıyorum, bir maaş da burada alıyorum. Benimki yetiyor. Diğer insanlara baktığım zaman içim gidiyor. Burada hayat ölmüş” diye konuştu.

ESNAF DA ZOR DURUMDA

Pazarcı Fırat Yaşar da “Pazar sadece akşam biraz kalabalık oluyor. Bizim de durumumuz gerçekten zor” dedi. Gürsel Çanak ise, “Müşteriler kıt kanaat alıyor. Aldığı maaş olsun, emekli maaşı olsun millete yetmiyor. Yetmediği için de ne yapsın? Olduğu kadar alıyor” ifadelerini kullandı. Yusuf Koç ise, “3 ay önceki pazarla aynı değil. Geçinemiyoruz gerçekten, para kazanamıyoruz. Kimse meyvenin, sebzenin yüzüne bakmıyor” diyerek fiyatların düştüğünü ancak alıcının olmadığını belirtiyor.