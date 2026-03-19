Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Kimi pazarı bir uçtan uca dolaşıp bir şey alamadan çıkıp gidiyor. Kimi taneyle meyve, sebze satın alıyor. Bayramlık elbise alan sayısı çok az. Şeker bile sayıyla alınma noktasına geldi

Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı öncesi alışveriş başladı. Şekerden lokuma, kıyafetten yiyeceğe kadar çarşı, pazarlar dolup taştı ancak fiyatlar çoğu vatandaşın alım gücünü aştı. Hem esnaf, hem vatandaş bu durumdan dert yandı.

Alışverişe çıkan Hasan Oruç: Her şey ateş pahası. Pazardan 1 kilo bile bir şey alamadım. Baktım ve gidiyorum. Gördüm, bir kadın elmayı taneyle aldı. İşte ülkedeki durum maalesef böyle!

Pazara gelen Songül: Eşim yok, bir çocuğum var, ona bakmak zorundayım. Daha bayramlık bile alamadık. 11 bin lira kira veriyorum. Elektrik, su, doğal gaz, internet, telefon faturası var. Hangisine yetişeyim?

Şifa Ol: Bu hafta 1 kilo domates 100, biber 160 lira. Geçen seneye göre fark büyük, enflasyonu bilemem. Şeker fiyatları da yüksek.

Mehmet Evirgen: Patlıcan, soğan, fasulye ve çilek aldım. Tutturduklarına veriyorlar. Şeker almadım. Herkes hesabına göre alışveriş yapıyor.

Alışverişe çıkan Hamdiye Gürle: Pazarda dolaşıyoruz ama fiyatlar çok yüksek, alamıyoruz. Eskiden 5-6 kilo alabiliyorduk. Şimdi gelip 1 kilo almaya gücüm yetmiyor.

Alışveriş yapan Aziz Eraslan: Çocuğumuza bir şey alamıyoruz, kıyafet alamıyoruz. Hayat pahalı gerçekten, fiyatlar ceplerimizi zorluyor.

Esnaf Ahmet Samancı: Pazarda pek neşe yok. Fiyatlar çok yüksek değil, geçen seneye göre yüzde 10-15 civarında artış var ama insanların alım gücü olmadığı için hareketlilik yok.

Pazarcı Yıldıray Kart: Domates ve biber fiyatları yükseldi. Geçen hafta 70-80 liraya satılmıyordu, bu hafta domates 100-150 lirad. Bayram şekerleri de geçen yıla göre çok daha pahalı.

Esnaf Engin Aka: Her gün zam yiyoruz. Zamları fiyatlara yansıtınca millet alamıyor.Geçen bayramlara göre şu anki satışlar iyi değil.