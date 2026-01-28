Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Örgüt lideri Aktaş’tan koruma ordulu şov!

Yüzlerce yıl hapsi istenen Aziz İhsan Aktaş, duruşmaya evinden lüks aracıyla geldi ve 15 korumasıyla gövde gösterisi yaptı. Belediye başkanları ise aylardır yattıkları cezaevinden kelepçeli olarak getirildi

GAZETECİLERE MÜDAHALE

CHP’li bazı belediye başkanlarının da arasında bulunduğu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş davası”nın ilk duruşması, Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda yapıldı. İddianamede "örgüt lideri" olmakla suçlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş, duruşmaya korumalarıyla birlikte geldi. Aktaş’ın korumaları basın mensuplarına müdahale etmeye kalkıştı. Korumalarına, "Müdahale etmeyin" diyen Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım" ifadelerini kullandı.

BU AYRICALIĞIN SEBEBİ NE?

Rıza Akpolat’ın müdafii avukatı Hüseyin Ersöz, "İddianamede örgüt lideri olarak yer alan Aziz İhsan Aktaş’ın koruma ordusuyla nasıl içeriye girebildiğini" sordu. Ersöz, “Aziz İhsan Aktaş’ın nasıl bir ayrıcalığı var? İçeriye bir koruma ordusuyla girmiş” dedi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı da kendilerinin mahkeme salonu dışından sorumlu olmadığını belirtti. Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı ise "Biz koruma ordusuyla içeri girmedik. Suikast tehditlerine karşı devletin verdiği resmi korumalar onlar" diye seslendi. Diğer sanık avukatları da, bu duruma tepki gösterdi.

BAŞKANLARA ALKIŞLI KARŞILAMA

CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise "Aziz Aktaş, 15 tane korumayla VIP hizmetiyle buraya girdi. 704 yılla tutuksuz yargılanacaksın. Adam orada 10 yılla yargılanacak, tutuklu. Bunun adı adaletse batsın bu adalet. Bu VIP yargılama Cumhuriyet'in kurulduğu tarihten itibaren ilk olarak burada tarihe geçiyor. Ayrıcalıklı sanık olmaz” dedi. Bu arada, tutuklu belediye başkanları, alkışlar eşliğinde salona getirildi, izleyiciler "Rıza Başkan", "Utku Başkan", "Zeydan, Adana gibi Başkan" sloganları atıldı. Daha sonra duruşma tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam etti.