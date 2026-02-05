Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İktidardan gelen “Enflasyon düşecek, refah gelecek” söylemleri, pazarda bir kilo yerine yarım kilo, yarım kilo yerine 250 gram sebze, meyve almak zorunda kalan vatandaşın öfkesini çekiyor: Bizi aptal yerine koymayın.

Rakamları inandırıcı bulunmayan TÜİK, aralıkta emekli ve memur maaşına düşük zammın önünü açan aylık yüzde 0,89 olarak açıkladığı enflasyonun, ocak ayında katlanarak aylıkta yüzde 4,84 olduğunu duyurdu. İktidar sözcüleri de ardı ardına açıklamalar yaparak, enflasyonun düşüş trendinde olduğunu, daha da düşeceğini söylerken, pazardaki vatandaş tepki gösterdi:

* Pazarda enflasyon düşüşünü göremiyoruz. Fiyatlar çok yüksek. Ben bir emekli olarak bir kilo alacağım üründen yarım kilo alıyorum. Yarım kilo aldığım üründen 250 gram alıyorum. O şekilde ayı tamamlamaya çalışıyoruz. Emekli maaşı ancak ayın 15’ine kadar yetiyor. 15’inden sonra vatandaşlar kredi kartıyla geçinmeye çalışıyor. Çalışan, işçisi, emeklisi, memurun işi zor.

* Sahtekarlık yapıyorlar. Görünen köy kılavuz istemez ki. Biz her şeyi biliyoruz. Ben memuriyetten geldim, ne olduğunu çok iyi biliyorum.

* 120 lira salatalık. Diyeceksiniz ki zamanı değil. Ama çocuklar yiyorlar, pazarda gördüklerinde istiyorlar, yapacak bir şey yok.

* Pazarda boş dolaşıyoruz. Fiyatlara bakıyoruz, her gün yükseliyor enflasyon. Sivri biber 120, domates 100 lira. Yazık günah yahu! Memleket ne hale geldi. Zammı alana kadar her şey pahalılaşıyor.

*Pazarda enflasyon yüzde 30. Geçen haftadan beri aldığımız ürünlerde yüzde 30 fark var. Maaşlarımız eriyor. Vatandaş zor durumda.

* Geçen hafta ile bu hafta arasında çok büyük fark var. Yüzde 100'lük fark var. Bir kilo biber 100 lira oldu. Enflasyonla mücadele başarılı değil. Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı, yüzde 5 çıktı. Bizi aptal yerine koymayın.

* Hiç düşen bir şey görmüyorum. Pazara girdim 2 bin lira gitti. İstediğimi alamadım bile.

* TÜİK’in açıkladığı resmi rakamlar, ister istemez bazı firmalar tarafından düşük belirlenmiş olan rakamlar. Gerçekte piyasa öyle değil ki. Pazara geldiğinizde fiyatlar öyle değil ki. Onlar yüzde 100 artıyor, diğerleri onların belirlediği rakamlar kadar arttırılıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor.