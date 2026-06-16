Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Dertlerini, sıkıntılarını anlatmaya Ankara’ya geldiler. 2 gün boyunca seslerini bile duyuramadan biber gazlı, coplu polis müdahalesiyle karşılaştılar. Yerlerde sürüklendiler, gözaltına alındılar

ABLUKA ALTINA ALINDILAR

Önceki gün Güvenpark’ta polis müdahalesiyle karşılaşan mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektörde çalışan öğretmenler, “Haklarımızı almadan Ankara’dan ayrılmıyoruz” diyerek dün de Kurtuluş Parkı’nda toplanma çağrısı yaptı. Ancak öğretmenlerin bir bölümünün konakladıkları otelden çıkışına izin verilmezken, Kurtuluş Parkı’na ulaşan öğretmenler ve öğretmenlerle dayanışma göstermek isteyen

sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri polis ablukasıyla karşılaştı.

ZORLA ÇIKARILDILAR

Polis öğretmenlere biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ile Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis müdahalesiyle, Kurtuluş Parkı’ndan çıkartılan öğretmenler ile sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bir grup öğretmenin bulundukları otele kadar yürüdü ve burada yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

BUNLARA İTİRAZ EDİYORUZ

Özel Öğretmenler Sendikası İstanbul Temsilcisi Burcu Çıra, “Orantısız bir güç kullanıldı. Yaralanan ve gerçekten ağır darbeler alan çok sayıda arkadaşımız var. Aynı şekilde mülakat mağduru öğretmen annelerinin yerlerde sürüklendiğini gördük. Sürekli karşılaştığımız psikolojik şiddet, ekonomik şiddete karşı zaten direniyoruz, bunlara karşı itiraz ediyoruz. O yüzden de öfkelensek de kırılmadık. Öğretmenlere karşı gösterilen bu muamele onları kötü gösteriyor, bizi değil” ifadelerini kullandı.