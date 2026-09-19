Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

KCK’nın liderlerinden Cemil Bayık, kendisine konut yapılan Öcalan’la görüşmek istediklerini söyleyerek, “onun yanına gitmemiz lazım” dedi. Ümit Özdağ da “Öcalan konutunda sadece örgütü yönetmeyecek. Evlenme hazırlığı da var” açıklaması yaptı.

KANDİL’DEN TALEP GELDİ

Kandil'deki terör örgütü PKK’nın örgüt yöneticileri, İmralı’da teröristbaşı Abdullah Öcalan’la bizzat görüşme talebini dile getirdi. Terör örgütü KCK’nın elebaşlarından Cemil Bayık, “Türkiye’nin yaklaşımı bizde kuşkular oluşturuyor. KCK’nın da İmralı’yı ziyaret etmesi gerekiyor. Bizim de Apo’nun yanına gitmemiz gerekiyor. Bu olmazsa süreç sağlıklı ilerlemez. Gazeteciler ve danışmanlar Apo ile görüşmeye gitmeli. Apo, Türkiye toplumuna seslenirse oluşan kaygılar ortadan kalkar” dedi.

DEVLET BAHÇELİ AÇIKLAMIŞTI

Bayık, “Apo özgür olmazsa silahları bırakmayız ve Türkiye’ye gitmeyiz. Eğer silah bırakacaksak demokratik siyaset faaliyeti yürütme hakkımızın olması gerekiyor. Aynı zamanda yasaların değiştirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Öcalan’a İmralı’da villa yapıldığı öğrenilmişti. Devlet Bahçeli, buranın villa olmadığını 250 metrekarelik bir konut olduğunu söyleyerek, “Öcalan orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı” demişti.

EVLENECEĞİ KİŞİ BİLE BELLİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Sözcü TV’de İsmail Küçükkaya’ya gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: Teröristbaşı Öcalan yapılan evde sadece örgütü yönetmeyecek. Basınla görüşecek, bir de aile kurma isteği var. Evlenmek isteği var. Net bir bilgi bu. Ankara çevrelerinde evleneceği kişi dahi aylardan beri konuşuluyor. Sanki normal bir yaşamı hak ediyormuş gibi, mevcut bütün ceza hukuku sistemini ve infaz sistemini ihlal eden bir durumla karşı karşıyayız.