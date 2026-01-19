Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

NE İŞ VAR, NE AŞ, NE ADALET İKTİDARDA DA UTANMA YOK

Yeniden genel başkan seçildiği kongrede konuşan Dervişoğlu, ekonomiden, asayişe ülkenin yangın yerine döndüğünü vurgulayarak, “Devletin milletine, milletin devletine güveni yok” dedi

MİLLETİN YÜZÜNE BAKAMAYACAK

İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel başkanlık için tek aday olarak güven tazeleyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "19 yaşındaki harbiye birincisi teğmenimiz ordudan atılırken bir ömrü terörist olarak geçirenler affedilmeye hazırlanıyor. İhaneti beka, haini barış güvercini diye pazarlayanların oyunları bozulacak. Teröriste 'Sayın' diyenler, ona 'Kurucu önder' diyenler, bir daha bu milletin yüzüne bakamayacak" dedi. Dervişoğlu, “Bir yanda yerli-yabancı çeteler, bir yanda uyuşturucu, bir yanda fuhuş, diğer yanda yasadışı bahis ve kumar... İş yok, ev yok. Sokakta, trafikte asayiş yok” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜRLÜK, HUKUK RAFA KALKTI

Dervişoğlu, konuşmasında, şunlara yer verdi:

"Devletin milletine, milletin devletine güveni yok. Anayasada yazan haklar, sorumluların gündeminde yok. Özgürlükler, hukuk, adalet yok. İktidarda da utanma duygusu yok. Yap-İşlet-İhya Et projelerinde, ormanı, denizi, dereleri, betonla doldurdukları cennet vatanımızda, her yer inşaat ama Türk vatandaşının oturacağı ev yok. Çocuğunuz okula gidecek. Servis, kitap, kırtasiye… Hepsini tek tek hesaplıyorsunuz. ‘Bunu sonra alırım’ , ‘Bunu idare ederiz’, ‘Şimdilik gerek yok’ diyorsunuz. Ve istemeden, tüm geleceğinizi erteliyorsunuz. Vergi geliyor. Harç geliyor. Ceza geliyor. Bitmiyor. Hiçbiri bitmiyor."

RAFLAR SEYİRLİK HALE GELDİ

"Çay-simit hesabıyla iktidara gelen Erdoğan’ın, muhtaç hale getirdiği milleti ile artık alakası yok. Emeklinin pansiyonlarda kalması, terminallerde, garlarda uyuması artık iktidarın meselesi değil. Markette elinize bir ürün alıyorsunuz. Sonra, fiyatına bakıyorsunuz. Sonra… Sessizce yerine bırakıyorsunuz. Allah muhafaza, dağın başındaki, o görkemli hastanelere giderken, yol parasını, benzin parasını düşünmeyi geçtim. Aklınıza ‘Ya MR isterlerse ne yapacağım?’ geliyor. Hadi araya bir adam bulup MR’ı çektirdiniz... ‘İlacı alabilecek miyim? Doktora” ulaşabilecek miyim?’ soruları geliyor. Bebeği kuvözde lohusaların, akılları “yenidoğan” çetelerinde…"