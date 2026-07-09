Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi’nde üye ülkeler arasında 50 milyar doları aşan yeni bir tedarik anlaşması sağlandı. Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’ya da 80 milyar dolar büyüklüğünde bir askeri fon tahsis edildi.

SARSILMAZ BAĞLILIK TEYİT EDİLDİ

Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride, bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO’nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik “sarsılmaz bağlılık” teyit edildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yaptığı açıklamada, zirvenin son derece başarılı geçtiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara’da, 1 yıl önce Lahey’de verilen taahhütler artık hayata geçiriliyor” dedi.

ERDOĞAN: KISITLAMALAR KALKMALI

Zirvenin açılışında bir konuşma yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO 3.0 hedefi için müttefikler arasındaki kısıtlamaların kalkması gerektiğini söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını yüzde 3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. İHA ve SİHA’ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz İnsansız Sistemlere Karşı Koyma Mükemmeliyet Merkezi’mizi NATO’ya akredite etmeyi temenni ediyoruz.”

İRAN’LA ATEŞKES BENİM İÇİN BİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, zirvede İran’ı topa tuttu. Trump, düzenlediği basın toplantısında, “(İran’la mutabakat) Benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum. Onlar aşağılık mahluklar.Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar ve acımasız, şiddet yanlısı insanlar. Ve eğer nükleer bir silahları olsaydı, bunu kullanırlardı. Bana kalırsa, bu iş bitti” ifadelerini kullandı. Tehditler savuran Trump, “Büyük ihtimalle bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız” dedi. Trump, NATO konusunda en çok yüklendiği İspanya’yı “berbat bir ortak” diye nitelendirdi.

MİÇOTAKİS’E MEHTERLİ KARŞILAMA

Başkent Ankara’daki zirve, dikkat çeken anlara sahne oldu. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde mehter takımı tarafından çalınan ‘Ceddin Deden’ marşıyla karşılanması Atina’da geniş yankı uyandırdı.

MACRON KOŞMAYI İHMAL ETMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvede bile sabah koşusunu ihmal etmedi. Güvenlik ekibiyle birlikte otelden ayrılan Macron’un koşusu nedeniyle seğmenler Parkı, geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Basın mensupları da parka alınmadı.

ANKARA KEDİLERİ İLGİ ODAĞI OLDU

Zirveyi takip etmek üzere Ankara’ya gelen yabancı basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ndeki Ankara kedilerine yoğun ilgi gösterdi. Gazeteciler, anne “Lokum” ve yavrusu “ak Kız” isimli kedilerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.