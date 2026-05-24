Mutlak butlan sonrası CHP'de kılıçlar çekildi

VE ARTIK BU KÂBUS BİTER

CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, PM toplantısı öncesi gazetelerin sorularını yanıtladı. Mutlak butlan kararını tanımadıklarını yineleyen Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşmesi için 40 gün içinde kurultay kararı alınması gerektiğini şart koştu. Özel, “Partyi 40 gün içinde, kurultay götürürüz ve artık bu kâbus biter” dedi. Yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilen Özel, grup toplantısını kendisinin yapacağını ifade etti.

AHLAKİ DEĞERLER KORUNMALI

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, konutunun önünde yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşacaklarını söyledi. Özgür Özel’i yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik eden Kılıçdaroğlu, “CHP ahlaki değerlerini, üstünlüğünü korumak zorundadır. Bu ahlaki değerleri düzeltemez lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım” dedi.