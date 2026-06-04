Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Ülke gündemine ‘mutlak butlan’ bir bomba gibi düştü. Herkes sadece onu konuşuyor. Çarşı pazarda dert yanan emeklinin, asgari ücretlinin, dar gelirlinin yürek yaralayan feryadını duyan yok.

HEP AYNI ADAM SEÇİLİYOR

Ülke gündemi CHP’ye mutlak butlan kararıyla değişti. Ekonomik kriz altında bunalan vatandaşlar, tartışmalar siyasete kaydığı için derdini duyuramıyor. Sinop’ta Türkiye’de geçinmenin zorluklarını

anlatan Hasan Çolak isimli vatandaş, “25 yıldır bozulmadık yerimiz kalmadı. İnanır mısınız? İlkokul çocuklarının tavırları bile değişti. Her şey bozuldu. Eskiyi arar olduk. Bir vatandaş tutup da 25 yıldır hep aynı adamı niye seçer? Bir tatil yapmak bile hiçbir zaman aklımın ucundan geçmez. Emekli kirada oturursa yandı. Mecburen çalışmak zorunda” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ BATTI

Ümit Yüce de emeklilerin perişan halde yaşadıklarına dikkati çekerek, “Türkiye ekonomisi battı. Ne kasada para var ne vatandaşta. Millet bitik, herkes bitik. Kimsede para yok. Emekli perişan, yerlerde

sürünüyor. Geçen gün buraya bankacılar kart vermeye geldi. Sinop’ta ‘bir tane kart alacak adam bulamadık’ dediler. Hep batık. Burası mı mutlu şehir?” diye konuştu. Fikrettin Talafat ise emeklilerin 20 bin lirayla geçinmeye çalıştığını ifade ederek, “Hayat çok pahalı. Çocuk okutan varsa zaten perişan. Ev

kiraları zaten yüksek. 23 yıllık iktidar da maşallah buna göz yumuyor” dedi.

BU KADAR KÖTÜ OLAMAZ

Durumun iyi olmadığını belirten Himmet Arıkan ise, şöyle konuştu: Böyle bir ekonomi dünyada görülmemiş bir şey. Bu kadar kötü olamaz. İşsizlik mi iyi? Gelir dağılımı mı iyi? İyi olan ne var? 24 yıldır, 25 yıldır memleketi yöneten iktidarın yanlış politikaları, adam kayırmacılığı, gelirleri kendi yandaşlarına

aktarması, işte hepsi bir araya geldiği zaman bu duruma geldik. Emeklilerin aldığı maaş ile bir kişinin geçinmesi, bir ailenin geçinmesi mümkün mü? Ne kadar fakir fukara yaratırsan, kendini o kadar çok bağlarsın. Onları tabi tutarsın kendine. Seçimlerde kendine imkan sağlarsın, kazanırsın.