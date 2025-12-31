Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

MİLYONLAR YOKSULLUĞUN PENÇESİNDE KIVRANIYOR!

Resmi belgelere göre, her 6 kişiden biri yoksullukla boğuşuyor. Her 3 kişiden biri de risk altında yaşam savaşı veriyor. Ülkenin yüzde 54’ü yardıma muhtaç durumda

SOSYAL YOKSUNLUK DA VAR

TÜİK, "2025 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunanların nüfusa oranı yüzde 27,9 oldu. "Eskimiş giysilerin yerine yenisini alabilme, düzgün iki çift ayakkabıya sahip olabilme, ayda en az bir kez tanıdıkları ile toplanabilme" gibi değişkenler esas alınarak belirlenen "maddi ve sosyal yoksunluk oranı" ise yüzde 11,9 seviyesinde. 2025 yılı sonuçlarına göre sürekli yoksulluk oranı da 13,6 olarak belirlendi.

VATANDAŞ ISINAMIYOR BİLE

Nüfusun yüzde 28,8’i "sızdıran çatı, nemli duvar ve çürümüş pencere çerçevesi" gibi konut sorunları yaşadığını belirtirken, yüzde 27,9’u ısınma problemiyle karşılaştığını bildirdi. Yoksulluk oranının en yüksek olduğu grup yüzde 23,8 ile bir okul bitirmeyenler oldu. Göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 14,5 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve yüzde 14,3 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop olarak belirlendi. En düşük oranda ise yüzde 4,6 ile Şanlıurfa, Diyarbakır yer aldı.

172 BİN ÇOCUK TEHLİKEDE

Ankara Tabip Odası (ATO) da TÜİK verilerine göre Türkiye’de en az 17,8 milyon kişinin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını belirtti. Yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 bütçesinin yüzde 54’ünün yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlara ayrılmasının derinleşen yoksulluğun göstergesi olduğu ifade edildi. Ailesi yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısının 172 bine ulaştığı da vurgulandı.