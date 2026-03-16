Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Kilosu 900 lira ile bin 600 lira arasında değişen et seyirlik oldu. Maaşlar açlık sınırının altına

düşünce dar gelirliler çaresiz kaldı. Kasaptan 20 liralık, 30 liralık kıyma alan vatandaşlar var

BESİCİ DESTEKSİZ KALDI

Hükümet üreticiye destek olmak yerine, canlı hayvan veya karkas et ithalatına yönelince, besici artan maliyetler nedeniyle havlu atıp hayvanlarını kesime göndermek zorunda kaldı. Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşın da alım gücü düşünce eti seyirlik noktaya getirdi. Kasap Ayhan Koca, "20-30 liralık kıyma alanlar bile var şu an. Alım gücü bayağı bir düştü" ifadelerini kullandı.

BALIĞA YÖNELİYORLAR

2 yıl önce 450 lira civarında olan kıymanın 900 liraya yükseldiğini belirten kasap Enver Cezayir ise "Vatandandaş et almak yerine mevsiminde balığa yöneliyor. Et fiyatlarında seneye daha çok artış olabilir. Çünkü hastalıklardan dolayı hayvan kaybı çok. Köylerde çoğu insan üretimi bırakmaya başladı. Bir de aracı sorunu yaşanıyor, bu nedenle maliyetler daha da yükseliyor" dedi.

ALMAYI GÜCÜM YETMİYOR

İbrahim Coşkunarslan isimli vatandaş ise şunları söyledi: Evden benden kıyma istediler. Kıymanın kilosu 900 lira. Benim günlüğüm zaten 2 bin lira. Günümün yarısı gitti. Bu nasıl olacak böyle? Kasaba girmeye korkuyor insan. Vatandaş bu şekilde nasıl geçinecek? Sonumuz nasıl olacak hiç belli değil. Kasabın önünden geçerken korkuyorum. Artık et alamıyoruz.