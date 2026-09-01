Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Açlık sınırının 37 bin 388, yoksulluk sınırının da 121 bin 786 Tl’ye yükseldiğini açıklayan TÜRK-İŞ, dar gelirlinin düşük fiyatlı ürünlere yöneldiğini, kira, ulaşım, elektrik faturasını ödemek için gıdasından feragat ettiğini belirtti.

DURUM KÖTÜYE GİDİYOR

Türkiye dar gelirli vatandaşlar için yaşaması zor bir ülke oldu. Düşük aylıklarla emekliler yaşam savaşı veriyor. Asgari ücret ev geçindirmeye yetmediği gibi beslenme masraflarını bile zor karşılıyor. Asgari ücret artık bütün işyerlerinde normal maaş haline geldi. İşsizlik de giderek büyüyor. Neredeyse her hanede işsiz var. TÜRK-İŞ de ağustos ayı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasını yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre, Ankara’da 4 kişilik bir ailenin “açlık sınırı” 37 bin 388 liraya yükseldi.

AİLELER NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan “yoksulluk sınırı” ise 121 bin 786 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın ise “yaşam maliyeti” aylık 48 bin 305 lira olarak hesaplandı. TÜRK-İŞ, “Aileler, düşük düzeydeki geliriyle beslenme ve beslenme dışı harcamaları karşılayabilmek için çeşitli malların fiyatlarını da dikkate alarak tüketim malları arasında ucuz yönünde tercihte bulunmak zorunda kalıyor” dedi.

SAĞLIKSIZ VE DENGESİZ

Durumun vahim olduğu vurgulanan açıklamada şunlara yer verildi; Çoğu zaman fiyatı yüksek olan gıda maddeleri yerine fiyatı düşük olan gıda maddeleri seçilmektedir. Bu durumda olan aileler, büyük bir olasılıkla beslenme dışı harcamalarının (kira, ulaşım, yakıt, elektrik ve benzerleri)

bir kısmını da beslenme harcamalarından kısarak elde edebilmektedir. Sonuçta, gelir düzeyinin düşük ve yetersiz olması, dar gelirli kişi ve ailelerin sağlıksız ve dengesiz beslenme yapmasına yol açmaktadır.