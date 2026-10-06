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TÜİK önünden seslenen DEv Emekli-Sen Başkanı yavuz, “İstatistik hokkabazları sepetlerine hayali fiyatlar doldururken, emeklinin evinde tencereler bomboş, doğal gaz petekleri buz gibi, mutfak tezgâhları tamtakır bekliyor” dedi.

SOFRALAR LİME LİME EDİLİYOR

DİSK’E bağlı Devrimci Emekliler Sendikası üyeleri, emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK önünde eylem yaptı. “Emeklilikte insanca yaşam için ayaktayız, emeğimizi, onurumuzu çaldırmayacağız” pankart açılan eylemde konuşan DİSK Devrimci Emekliler Sendikası (DEV Emekli-Sen) Genel Başkanı Cengiz Yavuz, “Biz TÜİK’in adını çoktan değiştirdik; orası artık ‘Tahrifat Üretme, İnsafı Kurutma Kurumu’ olarak tarihe geçiyor. Masa başı talimatlarla enflasyon kâğıt üstünde aşağı çekiliyor. Lakin çarşıda, pazarda, sokakta emeklinin sofrası lime lime ediliyor, hayatı karartılıyor” dedi.

MEYDANLARDA OLACAĞIZ

Yavuz, şunları söyledi: İstatistik hokkabazları sepetlerine hayali fiyatlar doldururken emeklinin evinde tencereler bomboş, doğal gaz petekleri buz gibi, mutfak tezgâhları tamtakır bekliyor. TÜİK’in sahte formülleri, her ay cebimizden çalınan ekmeğin, torunlarımıza götüremediğimiz meyvenin, ödeyemediğimiz elektrik faturasının üstünü örtmeye yarıyor. Bize reva görülen sefalet harçlıkları, açıkça ‘açlıktan kıvranın, bütçeye yük olmadan sessizce çekilip gidin’ çağrısı anlamına geliyor. Kök aylık kurnazlığıyla, seyyanen zam hileleriyle, refah payı yalanlarıyla bizi açlık çukurlarına fırlatanlar bilsin: her kuruşun hesabını bu meydanlarda soracağız.

MAAŞLAR ERİYİP GİTTİ

Devrimci Emekliler Sendikası üyeleri, İstanbul’da da Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yaptı. Sendika adına açıklama yapan Güler Ümit, “TÜİK’in açıkladığı rakam, emeklinin tenceresini doldurmuyor. Emeklinin gerçeği cüzdanında, pazar çantasında, mutfağında, eczane kuyruğunda yaşanıyor” ifadeleri kullanıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da “DİSK AR’ın ücret kayıpları raporuna göre, en düşük emekli maaşı dedikleri ucube sistemde 23 bin 552 lira bugün 22 bin liralara düşmüş durumda. Asgari ücretin ilk 9 aydaki kaybı ise 6 bin 828 liraya ulaştı. Yani 28 bin lira olan asgari ücret, 21 liraya kadar eridi” dedi.