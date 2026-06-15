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Mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektör öğretmenleri sorunlarına dikkat çekmek amacıyla eylem yapmak isteyince sert müdahaleyle karşılaştı. sendika başkanı ve çok sayıda kişi ters kelepçeyle gözaltına alındı.

HAKKIMIZI ARIYORUZ DEDİLER

Mülakat uygulaması nedeniyle mağdur edildiğini belirten bin 611 öğretmen ile ‘zor durumdayız’ diyen özel sektörde çalışan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandı. Buradan TBMM Çankaya Kapısı’na yürüyerek Meclis önünde açıklama yapmak isteyen öğretmenler, Güvenpark’ta polis engeliyle karşılaştı. Emniyet güçleri, grubun etrafını çevirdi. Öğretmenler de yanında getirdikleri zili çalarak “Öğretmenler burada, Yusuf Tekin nerede”, “Sözler tutulsun, öğretmenlik yaşasın”, “Korkumuz yok, hakkımızı almadan geri dönüş yok” sloganları attı.

YERLERDE KELEPÇELENDİLER

Müdahale sırasında, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, mülakat mağduru öğretmenler, özel sektör öğretmenlerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı sırasında, bazı öğretmenlere, yere yatırılarak ters kelepçe takıldığı görüldü. Gözaltına alınmayan diğer öğretmenler, polisin, Sakarya Caddesi’nde açıklama yapmaya izin verdiğini belirterek, grubu yönlendirdi. Güvenpark Meydanı’na gelindiği sırada da yeniden yaşanan arbede sırasında çok sayıda öğretmen daha gözaltına alındı.

ANNELER DE YARALANDI

Çocuklarına destek için gelen bazı annelere de müdahale edildi. Müdahale sırasında arada kaldığını, kolunun çizildiğini ve alnının şiştiğini belirten anne Nuray Topuz, “Kızlarımın haklarını vermiyorlar. Mülakat mağduru yaptılar. Kaç seneden beri uğraşıyorlar, emek veriyorlar. Emekleri yok oldu” dedi. Anne Fatma Sarıçiçek ise “Yerlerde sürüklendik. Bu reva mı bize? Biz öğretmen yetiştirdik, çocukları

yetişsin diye yetiştirdik” diye konuştu. Anne Selma Güler de “Biz bunu hak etmedik, yeter artık diyoruz”

ifadelerini kullandı.