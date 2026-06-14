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Kaynak: Haber Merkezi

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Soma'dan Edirne'ye, Giresun'dan Eskişehir'e madenlerde işçiler inim inim inliyor, eylemler yayılıyor. Soma'da 1362 işçi işini kaybetme korkusuyla karşı karşıya. Madenciler kendini yerin altına kapatarak açlık grevine başladı.

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İŞ KAYBETME KORKUSU

Yeni Anadolu Madencilik faaliyetlerini sonlandırarak işletmeyi Kartal Kömür İşletmelerine devretmeye hazırlandığı Soma'da, yaklaşık bin 362 madencinin geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Türkiye Maden İşçileri Sendikası yöneticileri, işçilerin tüm alacaklarının Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından ödeneceğini belirtirken, asıl önceliklerinin mevcut çalışanların işlerinin korunması olduğunu vurguladı. Şube Başkanı Rıza Sal, tüm alacakların devlet güvencesinde olduğunu belirtti.

YERİN ALTINDA AÇLIK GREVİ

Edirne'de faaliyet gösteren Özşen Madencilik'te çalışan işçilerin alacaklarını tahsil edebilmek için başlattığı eylem 25'inci gününe girerken, direniş yeni bir boyut kazandı. Ücret, fazla mesai ve tazminat haklarını alamadıklarını belirten madenciler, bu kez kendilerini maden ocağına kapatarak açlık grevine başladı. Madenciler, yaşadıkları çaresizliği "Yoktan ne çıkar dedik, can çıkar dedik" sözleriyle dile getirirken, "Nerede aç kaldıysak orada yok olalım" çağrısıyla yetkililere seslendi.

HER İKİ MADEN DE ÖDEMİYOR

Eskişehir'deki Doruk Madencilik'ten sonra Yıldızlar SSS Holding bünyesinde bulunan diğer maden şirketi Nesko Maden'de çalışan işçiler de, mart ayından bu yana maaşlarını alamadıklarını belirterek işletme bölgesinde eylem yaptı. İşçiler, "Kiramızı ödeyemiyoruz, çocuklarımıza bayramlık alamadık, markete, bakkala, fırına borçlandık. Yeni hak istemiyoruz; çalıştığımızın karşılığını istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.