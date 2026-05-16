Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Yasaları değiştirmeselerdi emekli, ortalama 55 bin lira maaş alacaktı. Bayram ikramiyesi sabit bırakılmasaydı, bugün 17 bin 500 lira olacaktı. Emekli, bir kenara itilip, yok sayıldı, hayata küstürüldü.

SÜREKLİ MAĞDUR ETTİLER

Artan fiyatlar karşısında çaresiz kalan emekliler meydan, meydan seslerini duyurmaya çalışıyor. Yurdun dört bir yanında eylemlerini dün 8 şehirle devam ettiren Tüm Emeklilerin Sendikası, “AKP iktidarının 2008’de çıkardığı 5510 sayılı yasayla kamu çalışanları, emekliler sürekli mağdur edilmiştir. Her yıl her yıl yüzde 3, yüzde 4 değer yitirmiştir, bu olmasaydı maaşlarımız ortalama 55, 60 bin lira olacaktı. Hem bizim ikramiyelerimiz hem de maaşlarımız değer kaybetmiştir” açıklaması yaptı.

EK İŞ ARAYIŞINDALAR

Yapılan ortak açıklamada, “Elektrik, doğal gaz, kira, ulaşım ve gıda fiyatları karşısında emekliler nefes alamaz durumdadır. Maaşlara yapılan göstermelik artışlar daha emeklinin cebine girmeden zamlar, faturalar ve hayat pahalılığı karşısında buharlaşmaktadır. Milyonlarca emekli artık kira, gıda, ulaşım, sağlık ve temel yaşam giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Milyonlarca emekli yaşamını sürdürebilmek için borçlanmakta, ek iş aramakta ya da en temel ihtiyaçlarından vazgeçmek zorunda bırakılmaktadır” denildi.

SEYYANEN ARTIŞ ŞART

Bayram ikramiyesinin sabit bırakılmasına da tepki gösterilen ortak açıklamada, “2018 yılında emekli ikramiye bin lira olarak verilirken, net asgari ücret bin 603 liraydı. Verilen ikramiye asgari ücretin yaklaşık yüzde 62'sine denk geliyordu. Eğer aynı oran korunsaydı bugün bayram ikramiyesinin en az 17 bin 500 lira olması gerekirdi. Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Her emekli aylığına da derhal 20 bin lira seyyanen zam yapılmalıdır” çağrısı yapıldı.